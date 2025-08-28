https://ria.ru/20250828/stupin-2038103749.html

Более 10 участков теплосетей обновят в подмосковном Ступине

2025-08-28T14:36:00+03:00

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В подмосковном Ступине в этом году отремонтируют и построят 12 участков теплосетей, пять котельных и два центральных тепловых пункта (ЦТП), сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. "Мы инспектируем сегодня объекты теплоснабжения, которые модернизируются. Важно убедиться, что большая программа, которая реализуется в Ступине, идет в соответствии со сроками. Меняем магистральные сети, чтобы зимой не происходило порывов, сбоев, а в домах было тепло. Работа предполагает также и модернизацию распределительных сетей, это уже чаще всего во дворах или возле домов. В контракте с подрядчиками строго предусмотрено, что все подобные работы заканчиваются благоустройством", — приводит пресс-служба слова губернатора Московской области Андрея Воробьева. Помимо этого, добавил он, строят новые котельные и ремонтируют те, которые исчерпали свой ресурс. Также в каждом округе Подмосковья обновляют не только теплоснабжение, но и водоснабжение и энергоснабжение. Построенная в 60-е теплотрасса от улицы Горького до улицы Андропова обогревает многоквартирные дома, где живут 11 тысяч человек и три соцобъекта. В рамках капремонта здесь было демонтировано 920 метров старого трубопровода, который уже не отвечал необходимым требованиям. Заместитель генерального директора компании-подрядчика Вячеслав Соколов отметил, что данный объект ими был принят в прошлом году. Было выявлено много негативных моментов, так как канал очень старый. Сейчас положат новый, с монолитными камерами больших габаритов, которые легко обслуживаются. "У нас несколько этапов ввода. Первый собираемся завершить после 5 сентября, второй — 15-20 сентября. И до конца октября будет идти благоустройство — к этому времени мы должны отдать городу полностью готовую улицу", — приводит пресс-служба слова Соколова. В Подмосковье ведется активная подготовка к зиме всей системы теплоснабжения — это более 2,7 тысячи объектов и свыше 10 тысяч километров теплосетей. Работы также пройдут в поселках Михнево и Жилево, селе Татариново, деревне Леонтьево. Кроме того, уже началось строительство новой котельной в Ступине на улице Домостроительная и модернизация котельной в микрорайоне "Б". Их завершат в следующем году. В 2026-2027 годы в Ступине запланировано еще 21 мероприятие. Построят девять блочно-модульных котельных, три участка тепловых сетей, еще семь капитально отремонтируют и два реконструируют. Все котельные и тепловые пункты планируется оборудовать датчиками, чтобы в центре жилищно-коммунального хозяйства можно было оперативно отслеживать работу всех систем и быстро реагировать на нештатные ситуации. Это поможет при необходимости усилить муниципальные команды, своевременно перераспределять ресурсы, ремонтные бригады и технику. В настоящее время в "цифру" заведены 2420 котельных – это 95% от общего объема. До начала отопительного сезона планируется оснастить датчиками и большую часть ЦТП. Аналогичная работа ведется также в системах водоснабжения и водоотведения – датчики устанавливаются на водозаборные сооружения, насосные станции и канализационные насосные. Обновление проходит в соответствии с задачами национального проекта "Инфраструктура для жизни".

