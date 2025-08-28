Рейтинг@Mail.ru
Иммиграционный адвокат рассказала, как россиянам отказываю в убежище в США - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:27 28.08.2025 (обновлено: 23:28 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/ssha-2038211739.html
Иммиграционный адвокат рассказала, как россиянам отказываю в убежище в США
Иммиграционный адвокат рассказала, как россиянам отказываю в убежище в США - РИА Новости, 28.08.2025
Иммиграционный адвокат рассказала, как россиянам отказываю в убежище в США
Граждане России, ищущие убежище в США, зачастую сталкиваются с "шаблонными" отказами со стороны американских властей, заявила РИА Новости американский... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T23:27:00+03:00
2025-08-28T23:28:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112626/47/1126264769_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_22204d68b12245055069d931ed1a92b5.jpg
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Граждане России, ищущие убежище в США, зачастую сталкиваются с "шаблонными" отказами со стороны американских властей, заявила РИА Новости американский иммиграционный адвокат Елизавета Крюкова. "Мы видим шаблонные отказы с обоснованием вроде: "Но вы же смогли приехать в США, не так ли?" Это означает, что вы не представляете интереса для правоохранительных органов. В то же время, это показывает, что никто не может претендовать на убежище, оказавшись в США", - сказала Крюкова. По ее словам, американские иммиграционные власти относятся к россиянам гораздо строже, чем к остальным. "Мои клиенты, которые находятся в местах заключения для иммигрантов, сообщают, что все запросы россиян, даже самые сильные и хорошо подготовленные, получают отказы. И это то, что я тоже вижу", - добавила она. Американский информационный портал Axios сообщил в субботу, что число задержанных мигрантов в США удвоилось и достигло 60 тысяч с момента прихода к власти администрации президента Дональда Трампа.
https://ria.ru/20250603/trump-2020658429.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112626/47/1126264769_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce9081793a6e2ee9606423c73f75d5c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дональд трамп
В мире, США, Россия, Дональд Трамп
Иммиграционный адвокат рассказала, как россиянам отказываю в убежище в США

Юрист Крюкова: ищущие убежище в США россияне сталкиваются с шаблонными отказами

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Граждане России, ищущие убежище в США, зачастую сталкиваются с "шаблонными" отказами со стороны американских властей, заявила РИА Новости американский иммиграционный адвокат Елизавета Крюкова.
"Мы видим шаблонные отказы с обоснованием вроде: "Но вы же смогли приехать в США, не так ли?" Это означает, что вы не представляете интереса для правоохранительных органов. В то же время, это показывает, что никто не может претендовать на убежище, оказавшись в США", - сказала Крюкова.
По ее словам, американские иммиграционные власти относятся к россиянам гораздо строже, чем к остальным.
"Мои клиенты, которые находятся в местах заключения для иммигрантов, сообщают, что все запросы россиян, даже самые сильные и хорошо подготовленные, получают отказы. И это то, что я тоже вижу", - добавила она.
Американский информационный портал Axios сообщил в субботу, что число задержанных мигрантов в США удвоилось и достигло 60 тысяч с момента прихода к власти администрации президента Дональда Трампа.
В США чиновник подставил мигранта письмом с угрозами Трампу, пишет AP
3 июня, 14:00
 
В миреСШАРоссияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала