Иммиграционный адвокат рассказала, как россиянам отказываю в убежище в США
Иммиграционный адвокат рассказала, как россиянам отказываю в убежище в США
2025-08-28T23:27:00+03:00
2025-08-28T23:27:00+03:00
2025-08-28T23:28:00+03:00
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Граждане России, ищущие убежище в США, зачастую сталкиваются с "шаблонными" отказами со стороны американских властей, заявила РИА Новости американский иммиграционный адвокат Елизавета Крюкова. "Мы видим шаблонные отказы с обоснованием вроде: "Но вы же смогли приехать в США, не так ли?" Это означает, что вы не представляете интереса для правоохранительных органов. В то же время, это показывает, что никто не может претендовать на убежище, оказавшись в США", - сказала Крюкова. По ее словам, американские иммиграционные власти относятся к россиянам гораздо строже, чем к остальным. "Мои клиенты, которые находятся в местах заключения для иммигрантов, сообщают, что все запросы россиян, даже самые сильные и хорошо подготовленные, получают отказы. И это то, что я тоже вижу", - добавила она. Американский информационный портал Axios сообщил в субботу, что число задержанных мигрантов в США удвоилось и достигло 60 тысяч с момента прихода к власти администрации президента Дональда Трампа.
