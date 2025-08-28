https://ria.ru/20250828/ssha-2038187854.html
В Белом доме оценили вероятность завершения конфликта на Украине
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты допускают, что РФ и Украина на данном этапе не готовы положить конец конфликту, президент США Дональд Трамп намерен позднее сделать "дополнительные заявления" по ситуации на Украине, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Возможно, обе стороны этой войны не готовы к ее прекращению. Президент хочет, чтобы она прекратилась, но лидеры этих двух стран нуждаются в ее прекращении и тоже должны хотеть этого. Думаю, президент позже сделает несколько дополнительных заявлений по этому поводу", - сказала она на брифинге.При этом Левитт не уточнила, когда ожидаются новые заявления Трампа по Украине.
