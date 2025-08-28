Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме оценили вероятность завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:40 28.08.2025 (обновлено: 20:50 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/ssha-2038187854.html
В Белом доме оценили вероятность завершения конфликта на Украине
В Белом доме оценили вероятность завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 28.08.2025
В Белом доме оценили вероятность завершения конфликта на Украине
Соединенные Штаты допускают, что РФ и Украина на данном этапе не готовы положить конец конфликту, президент США Дональд Трамп намерен позднее сделать... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T20:40:00+03:00
2025-08-28T20:50:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc0d84dc6b4c20efad6d9fbd1c16bf2.jpg
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты допускают, что РФ и Украина на данном этапе не готовы положить конец конфликту, президент США Дональд Трамп намерен позднее сделать "дополнительные заявления" по ситуации на Украине, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Возможно, обе стороны этой войны не готовы к ее прекращению. Президент хочет, чтобы она прекратилась, но лидеры этих двух стран нуждаются в ее прекращении и тоже должны хотеть этого. Думаю, президент позже сделает несколько дополнительных заявлений по этому поводу", - сказала она на брифинге.При этом Левитт не уточнила, когда ожидаются новые заявления Трампа по Украине.
https://ria.ru/20250828/ssha-2038188084.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_f8ec19df2bb45e0ac1c2b7bfa03b75b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп
В мире, Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Дональд Трамп
В Белом доме оценили вероятность завершения конфликта на Украине

США допустили, что на данном этапе Россия и Украина не готовы закончить конфликт

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты допускают, что РФ и Украина на данном этапе не готовы положить конец конфликту, президент США Дональд Трамп намерен позднее сделать "дополнительные заявления" по ситуации на Украине, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Возможно, обе стороны этой войны не готовы к ее прекращению. Президент хочет, чтобы она прекратилась, но лидеры этих двух стран нуждаются в ее прекращении и тоже должны хотеть этого. Думаю, президент позже сделает несколько дополнительных заявлений по этому поводу", - сказала она на брифинге.
При этом Левитт не уточнила, когда ожидаются новые заявления Трампа по Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Трамп недоволен Зеленским и Европой, пишет Atlantic
Вчера, 20:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала