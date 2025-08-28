Рейтинг@Mail.ru
В США предсказали новые войны в Европе при распаде ЕС
16:23 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/ssha-2038128360.html
В США предсказали новые войны в Европе при распаде ЕС
2025-08-28T16:23:00+03:00
2025-08-28T16:23:00+03:00
европа
россия
украина
скотт риттер
сергей лавров
евросоюз
нато
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. При развале ЕС жители Европы станут свидетелями новых войн непосредственно на ее территории, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Когда Европа распадется — а это обязательно случится, — мы станем свидетелями новых войн прямо на ее территории. Ужасных войн, которые сравнимы по масштабам разрушений и потерь с тем, что мы наблюдаем сегодня на Украине", — сказал он.По словам эксперта, Россия не заинтересована в таком развитии событий, поскольку она желает стабильности."Мысль о том, что Россия злорадствует по поводу краха Европы или НАТО, — абсурдна. Россия выбирает стабильность и предсказуемость. Но сегодня мы наблюдаем лишь хаос и неопределенность", — заключил экс-разведчик.В МИД подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления в этой стране контингента из стран НАТО, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в ведомстве назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения Москвы из обсуждения гарантий безопасности для Украины.
европа
россия
украина
европа, россия, украина, скотт риттер, сергей лавров, евросоюз, нато
Европа, Россия, Украина, Скотт Риттер, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВоеннослужащие с флагом ЕС в Страсбурге
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. При развале ЕС жители Европы станут свидетелями новых войн непосредственно на ее территории, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Когда Европа распадется — а это обязательно случится, — мы станем свидетелями новых войн прямо на ее территории. Ужасных войн, которые сравнимы по масштабам разрушений и потерь с тем, что мы наблюдаем сегодня на Украине", — сказал он.
По словам эксперта, Россия не заинтересована в таком развитии событий, поскольку она желает стабильности.
"Мысль о том, что Россия злорадствует по поводу краха Европы или НАТО, — абсурдна. Россия выбирает стабильность и предсказуемость. Но сегодня мы наблюдаем лишь хаос и неопределенность", — заключил экс-разведчик.
В МИД подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления в этой стране контингента из стран НАТО, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в ведомстве назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения Москвы из обсуждения гарантий безопасности для Украины.
ЕвропаРоссияУкраинаСкотт РиттерСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
