СМИ: США скоро представят план по Украине - РИА Новости, 28.08.2025
06:21 28.08.2025
СМИ: США скоро представят план по Украине
СМИ: США скоро представят план по Украине - РИА Новости, 28.08.2025
СМИ: США скоро представят план по Украине
США в скором времени представят свой план по гарантиям безопасности для Украины, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
андрей ермак
нато
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. США в скором времени представят свой план по гарантиям безопасности для Украины, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники."Представители (Белого дома. — Прим. Ред.) говорят, что вскоре может быть представлен примерный план гарантий безопасности", — говорится в материале.В то же время издание отмечает, что многое еще нуждается в согласовании, включая необходимость получить согласие со стороны России на размещение на Украине иностранного контингента."Мирное соглашение все еще не достигнуто, и решение о реализации гарантий безопасности еще далеко", — сообщает газета.Однако чиновники в ЕС с "осторожным оптимизмом" надеются, что ключевое препятствие — нежелание Трампа оказать помощь — преодолено, пишет издание.Вчера Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация во главе с руководителем его офиса Андреем Ермаком в пятницу приедет в США, где будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Во вторник Financial Times сообщила, что Запад рассматривает возможность создания по меньшей мере трех "линий обороны" в рамках урегулирования конфликта на Украине. По этому плану, украинскую границу будут защищать ВСУ, вооруженные и подготовленные НАТО. При этом европейские "силы сдерживания" будут находиться дальше в качестве "третьей линии обороны".Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе в ходе встречи с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Он также заверил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.Как подчеркивал министр иностранных дел России Сергей Лавров, по гарантиям безопасности Украины должен быть консенсус, учитывающий базовые интересы Москвы. В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, на Смоленской площади назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
украина
сша
россия
Новости
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, андрей ермак, нато, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, НАТО, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
СМИ: США скоро представят план по Украине

FT: США скоро представят план гарантий безопасности для Украины

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. США в скором времени представят свой план по гарантиям безопасности для Украины, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Представители (Белого дома. — Прим. Ред.) говорят, что вскоре может быть представлен примерный план гарантий безопасности", — говорится в материале.
В то же время издание отмечает, что многое еще нуждается в согласовании, включая необходимость получить согласие со стороны России на размещение на Украине иностранного контингента.
"Мирное соглашение все еще не достигнуто, и решение о реализации гарантий безопасности еще далеко", — сообщает газета.
Однако чиновники в ЕС с "осторожным оптимизмом" надеются, что ключевое препятствие — нежелание Трампа оказать помощь — преодолено, пишет издание.
Вчера Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация во главе с руководителем его офиса Андреем Ермаком в пятницу приедет в США, где будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Во вторник Financial Times сообщила, что Запад рассматривает возможность создания по меньшей мере трех "линий обороны" в рамках урегулирования конфликта на Украине. По этому плану, украинскую границу будут защищать ВСУ, вооруженные и подготовленные НАТО. При этом европейские "силы сдерживания" будут находиться дальше в качестве "третьей линии обороны".
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе в ходе встречи с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Он также заверил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
Как подчеркивал министр иностранных дел России Сергей Лавров, по гарантиям безопасности Украины должен быть консенсус, учитывающий базовые интересы Москвы. В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, на Смоленской площади назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, НАТО, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
 
 
