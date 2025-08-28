https://ria.ru/20250828/spiegel-2038070682.html

Spiegel рассказало о снижении доли Германии на мировом рынке

Spiegel рассказало о снижении доли Германии на мировом рынке - РИА Новости, 28.08.2025

Spiegel рассказало о снижении доли Германии на мировом рынке

Доля Германии на мировом рынке с 2013 по 2024 год сокращалась в среднем на 0,11 процентных пункта ежегодно, сообщило издание Spiegel со ссылкой на исследование... РИА Новости, 28.08.2025

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Доля Германии на мировом рынке с 2013 по 2024 год сокращалась в среднем на 0,11 процентных пункта ежегодно, сообщило издание Spiegel со ссылкой на исследование Ассоциации научно-исследовательских фармацевтических компаний Германии (VFA). В исследовании VFA использовала базу данных Организации Объединенных Наций, которая включает статистику о торговле из более чем 170 стран. "Уже около десяти лет доля Германии на важных рынках сбыта и в таких ключевых отраслях, как автомобилестроение и машиностроение, сокращается... Потеря доли Германии на мировом рынке в среднем составляла около 0,11 процентных пункта в год с 2013 года", - сообщает издание. Отмечается, что экспорт Германии вырос не так сильно, как объем мировой торговли за этот период. Прежде всего структуру торговли существенно изменили рост влияния Китая и торговая политика президента США Дональда Трампа. С 2013 по 2024 год средний прирост доли Китая на мировом рынке составил около 0,36 процентных пункта в год. Китай увеличил свою долю преимущественно за пределами США, но, согласно анализу, страна понесла заметные потери на американском рынке. Уже с 2018 года, во время первого президентского срока Трампа доля китайского экспорта, облагаемого пошлинами со стороны США, увеличилась с чуть менее одного процента до двух третей. На данный момент обе страны ввели взаимные пошлины практически на весь импорт. Китай компенсировал свои потери в США в частности за счёт увеличения доли на европейском рынке. США также по крайней мере частично компенсировали спад в китайском бизнесе за счёт роста в Европе. Европа, в свою очередь, увеличила свою долю на американском рынке за счёт Китая. Однако, как отмечает издание, Германия не смогла извлечь выгоду из этой тенденции, дополнительные доли рынка получили другие страны ЕС. Успехи Китая на европейском рынке также были достигнуты в основном за счет Германии. Наибольшие потери понесла немецкая автомобильная промышленность, которая слишком поздно обратила внимание на ключевые будущие тенденции, говорится в исследовании.

