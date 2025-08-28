Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 28 августа: ВС России ударили "Кинжалами" по ВПК Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:45 28.08.2025 (обновлено: 20:46 28.08.2025)
Спецоперация, 28 августа: ВС России ударили "Кинжалами" по ВПК Украины
Спецоперация, 28 августа: ВС России ударили "Кинжалами" по ВПК Украины - РИА Новости, 28.08.2025
Спецоперация, 28 августа: ВС России ударили "Кинжалами" по ВПК Украины
ВС Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими... РИА Новости, 28.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
дмитрий песков
вооруженные силы украины
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ВС Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины, сообщило в четверг Минобороны России. Всего ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1325 военнослужащих, следует из сводки МО. Запад и Украина Неформальная встреча глав МИД и МО стран-участниц ЕС по вопросам поддержки Украины и российских активов пройдет в Копенгагене с четверга по субботу, сообщается на сайте Европейского совета. Евросоюз продолжит в течение года предоставлять Украине доходы от российских активов, заморозку которых РФ не раз называла воровством. Уже отправлены киевскому режиму 9 миллиардов, заявил на брифинге Еврокомиссии официальный представитель ЕК Маркус Ламмерт. Венгрия никогда не поддержит ускоренное членство Украины в Евросоюзе, это стало бы смертельным ударом для интеграционного объединения, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на фоне сообщений СМИ, что США якобы убедили Венгрию сменить позицию по евроинтеграции Украины. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил мнение, что при прошлой американской администрации Джо Байдена Украина была "денежной ямой, куда США бросали средства" без плана решения самого украинского конфликта. Вэнс также выразил мнение, что администрация Байдена выдавала Владимиру Зеленскому деньги "без какой-либо реальной цели и дипломатии". США могут обеспечить западных военных разведывательными ресурсами в случае их развертывания на территории Украины в рамках гарантий безопасности, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на чиновников. Премьер Индии Нарендра Моди обсудил урегулированию конфликта на Украине с президентом Финляндии Александром Стуббом, сообщил индийский МИД. Половина американцев выступают против отправки войск США на Украину в качестве возможных гарантий безопасности для киевского режима, следует из опроса, проведенного Квиннипэкским университетом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Зеленскому о важности продолжения переговоров с Россией, выразив готовность сделать все возможное для реализации контактов на высоком уровне. Состояние ВСУРегулярные части ВСУ бросают иностранных наемников из Колумбии на позициях без организованной эвакуации в Днепропетровской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Иностранные наемники в составе ВСУ отказываются от выполнения задач после первого боевого выхода в окрестностях населенного пункта Покровское в Днепропетровской области, подчеркнули РИА Новости в российских силовых структурах. Военные 79-й бригады ВСУ под командованием "Азова"* оказались в "огневых мешках" на красноармейском направлении в результате неудачных попыток контратак, рассказал РИА Новости боец 56-го отдельного батальона спецназа 51-й гвардейской армии Южного военного округа Евгений. Граждане Украины до 22 лет уже начали выезжать из страны в первый день действия постановления, разрешающего пересекать границу военнообязанным в возрасте от 18 до 22 лет, сообщил представитель украинской госпогранслужбы страны Андрей Демченко. Решение украинских властей открыть границы для военнообязанных в возрасте до 22 лет несет угрозу процессу мобилизации на Украине, считает депутат Верховной рады Роман Костенко. Россия и Украина Россия сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров для политико-дипломатического достижения своих целей на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что никаких договоренностей насчет возможного воздушного перемирия между Россией и Украиной не достигалось. Вопросы, связанные с поиском путей выхода на траекторию урегулирования на Украине, должны обсуждаться в дискретном режиме, подчеркнул Песков. Российские ВС выполняют свои задачи, продолжают бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры на Украине, отметил пресс-секретарь.* Запрещенная в России террористическая организация.
украина
россия
сша
венгрия
словакия
днепропетровская область
2025
Спецоперация, 28 августа: ВС России ударили "Кинжалами" по ВПК Украины

Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ВС Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины, сообщило в четверг Минобороны России.
Всего ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1325 военнослужащих, следует из сводки МО.
Запад и Украина

Неформальная встреча глав МИД и МО стран-участниц ЕС по вопросам поддержки Украины и российских активов пройдет в Копенгагене с четверга по субботу, сообщается на сайте Европейского совета.
Евросоюз продолжит в течение года предоставлять Украине доходы от российских активов, заморозку которых РФ не раз называла воровством. Уже отправлены киевскому режиму 9 миллиардов, заявил на брифинге Еврокомиссии официальный представитель ЕК Маркус Ламмерт.
Венгрия никогда не поддержит ускоренное членство Украины в Евросоюзе, это стало бы смертельным ударом для интеграционного объединения, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на фоне сообщений СМИ, что США якобы убедили Венгрию сменить позицию по евроинтеграции Украины.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил мнение, что при прошлой американской администрации Джо Байдена Украина была "денежной ямой, куда США бросали средства" без плана решения самого украинского конфликта. Вэнс также выразил мнение, что администрация Байдена выдавала Владимиру Зеленскому деньги "без какой-либо реальной цели и дипломатии".
США могут обеспечить западных военных разведывательными ресурсами в случае их развертывания на территории Украины в рамках гарантий безопасности, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на чиновников.
Премьер Индии Нарендра Моди обсудил урегулированию конфликта на Украине с президентом Финляндии Александром Стуббом, сообщил индийский МИД.
Половина американцев выступают против отправки войск США на Украину в качестве возможных гарантий безопасности для киевского режима, следует из опроса, проведенного Квиннипэкским университетом.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Зеленскому о важности продолжения переговоров с Россией, выразив готовность сделать все возможное для реализации контактов на высоком уровне.
Состояние ВСУ

Регулярные части ВСУ бросают иностранных наемников из Колумбии на позициях без организованной эвакуации в Днепропетровской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Иностранные наемники в составе ВСУ отказываются от выполнения задач после первого боевого выхода в окрестностях населенного пункта Покровское в Днепропетровской области, подчеркнули РИА Новости в российских силовых структурах.
Военные 79-й бригады ВСУ под командованием "Азова"* оказались в "огневых мешках" на красноармейском направлении в результате неудачных попыток контратак, рассказал РИА Новости боец 56-го отдельного батальона спецназа 51-й гвардейской армии Южного военного округа Евгений.
Граждане Украины до 22 лет уже начали выезжать из страны в первый день действия постановления, разрешающего пересекать границу военнообязанным в возрасте от 18 до 22 лет, сообщил представитель украинской госпогранслужбы страны Андрей Демченко. Решение украинских властей открыть границы для военнообязанных в возрасте до 22 лет несет угрозу процессу мобилизации на Украине, считает депутат Верховной рады Роман Костенко.

Россия и Украина

Россия сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров для политико-дипломатического достижения своих целей на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что никаких договоренностей насчет возможного воздушного перемирия между Россией и Украиной не достигалось. Вопросы, связанные с поиском путей выхода на траекторию урегулирования на Украине, должны обсуждаться в дискретном режиме, подчеркнул Песков. Российские ВС выполняют свои задачи, продолжают бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры на Украине, отметил пресс-секретарь.
* Запрещенная в России террористическая организация.
