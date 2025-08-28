https://ria.ru/20250828/spetsoperatsiya-2037990106.html

Боец рассказал о борьбе с дронами ВСУ на оптоволокне

БЕЛГОРОД, 28 авг — РИА Новости. Бойцы отделения инженерно-сапёрной роты Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" научились сбивать украинские БПЛА на оптоволокне, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Купол". "Долетает один из десяти максимум. Девять мы обезвреживаем. Из укрытия выскакиваем, когда он пролетает мимо, потому что их точно так же слышно, как и остальные дроны, и перерезаем нити", — рассказал "Купол". Сапёр отметил, что хоть ВСУ и не жалеют ни средств, ни взрывчатого вещества, российские военнослужащие эффективно борются с дронами ВСУ.

