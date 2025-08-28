Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал о борьбе с дронами ВСУ на оптоволокне
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:18 28.08.2025
Боец рассказал о борьбе с дронами ВСУ на оптоволокне
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
БЕЛГОРОД, 28 авг — РИА Новости. Бойцы отделения инженерно-сапёрной роты Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" научились сбивать украинские БПЛА на оптоволокне, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Купол". "Долетает один из десяти максимум. Девять мы обезвреживаем. Из укрытия выскакиваем, когда он пролетает мимо, потому что их точно так же слышно, как и остальные дроны, и перерезаем нити", — рассказал "Купол". Сапёр отметил, что хоть ВСУ и не жалеют ни средств, ни взрывчатого вещества, российские военнослужащие эффективно борются с дронами ВСУ.
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие . Архивное фото
БЕЛГОРОД, 28 авг — РИА Новости. Бойцы отделения инженерно-сапёрной роты Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" научились сбивать украинские БПЛА на оптоволокне, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Купол".
"Долетает один из десяти максимум. Девять мы обезвреживаем. Из укрытия выскакиваем, когда он пролетает мимо, потому что их точно так же слышно, как и остальные дроны, и перерезаем нити", — рассказал "Купол".
Сапёр отметил, что хоть ВСУ и не жалеют ни средств, ни взрывчатого вещества, российские военнослужащие эффективно борются с дронами ВСУ.
FPV-дрон КВН - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Разработчики дрона "КВН" подсчитали нанесенный ВСУ ущерб
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
