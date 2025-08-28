https://ria.ru/20250828/soldatov-2038200261.html

Оператора, пострадавшего в Курской области, прооперировали

Оператора, пострадавшего в Курской области, прооперировали - РИА Новости, 28.08.2025

Оператора, пострадавшего в Курской области, прооперировали

Оператор ВГТРК Сергей Солдатов, подорвавшийся на мине в курском приграничье, прооперирован и переведен в реанимацию, врачи стабилизировали его состояние,... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T21:06:00+03:00

2025-08-28T21:06:00+03:00

2025-08-28T21:45:00+03:00

курская область

вгтрк

происшествия

александр хинштейн

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038193036_0:711:1920:1791_1920x0_80_0_0_24dfd2d567b9a5a56bbace096725f1d1.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Оператор ВГТРК Сергей Солдатов, подорвавшийся на мине в курском приграничье, прооперирован и переведен в реанимацию, врачи стабилизировали его состояние, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.Ранее Хинштейн сообщил, что оператор ВГТРК подорвался на мине в населенном пункте курского приграничья, журналиста доставили в больницу. Корреспондент ВГТРК Станислав Бернвальд в эфире "России 24" сообщал, что хирурги из Москвы проводят операцию получившему ранения в приграничье Курской области оператору ВГТРК Сергею Солдатову, его состояние было тяжелым, но до операции он находился в сознании."Пострадавший в приграничье оператор ВГТРК Сергей Солдатов прооперирован и переведен в реанимацию. Наши врачи стабилизировали его состояние", - написал Хинштейн в Telegram-канале.Он добавил, что в результате детонации у Солдатова серьезно повреждена нога, через некоторое время врачи проведут второй этап реконструирующей операции. Сейчас Солдатов, по словам Хинштейна, находится под присмотром медиков Курской областной больницы и врачей федерального Центра медицины катастроф.Губернатор добавил, что навестит раненого в пятницу. "Завтра по возвращении в Курск обязательно навещу Сергея и всех наших раненых, которые сейчас проходят лечение в областной больнице", - отметил он.

https://ria.ru/20250828/vsu-2038129680.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, вгтрк, происшествия, александр хинштейн, россия