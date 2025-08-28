Рейтинг@Mail.ru
21:06 28.08.2025 (обновлено: 21:45 28.08.2025)
Оператора, пострадавшего в Курской области, прооперировали
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Оператор ВГТРК Сергей Солдатов, подорвавшийся на мине в курском приграничье, прооперирован и переведен в реанимацию, врачи стабилизировали его состояние, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.Ранее Хинштейн сообщил, что оператор ВГТРК подорвался на мине в населенном пункте курского приграничья, журналиста доставили в больницу. Корреспондент ВГТРК Станислав Бернвальд в эфире "России 24" сообщал, что хирурги из Москвы проводят операцию получившему ранения в приграничье Курской области оператору ВГТРК Сергею Солдатову, его состояние было тяжелым, но до операции он находился в сознании."Пострадавший в приграничье оператор ВГТРК Сергей Солдатов прооперирован и переведен в реанимацию. Наши врачи стабилизировали его состояние", - написал Хинштейн в Telegram-канале.Он добавил, что в результате детонации у Солдатова серьезно повреждена нога, через некоторое время врачи проведут второй этап реконструирующей операции. Сейчас Солдатов, по словам Хинштейна, находится под присмотром медиков Курской областной больницы и врачей федерального Центра медицины катастроф.Губернатор добавил, что навестит раненого в пятницу. "Завтра по возвращении в Курск обязательно навещу Сергея и всех наших раненых, которые сейчас проходят лечение в областной больнице", - отметил он.
© Фото : Александр Хинштейн/TelegramПострадавший в приграничье оператор ВГТРК Сергей Солдатов
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Пострадавший в приграничье оператор ВГТРК Сергей Солдатов . Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Оператор ВГТРК Сергей Солдатов, подорвавшийся на мине в курском приграничье, прооперирован и переведен в реанимацию, врачи стабилизировали его состояние, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Ранее Хинштейн сообщил, что оператор ВГТРК подорвался на мине в населенном пункте курского приграничья, журналиста доставили в больницу. Корреспондент ВГТРК Станислав Бернвальд в эфире "России 24" сообщал, что хирурги из Москвы проводят операцию получившему ранения в приграничье Курской области оператору ВГТРК Сергею Солдатову, его состояние было тяжелым, но до операции он находился в сознании.
"Пострадавший в приграничье оператор ВГТРК Сергей Солдатов прооперирован и переведен в реанимацию. Наши врачи стабилизировали его состояние", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Он добавил, что в результате детонации у Солдатова серьезно повреждена нога, через некоторое время врачи проведут второй этап реконструирующей операции. Сейчас Солдатов, по словам Хинштейна, находится под присмотром медиков Курской областной больницы и врачей федерального Центра медицины катастроф.
Губернатор добавил, что навестит раненого в пятницу. "Завтра по возвращении в Курск обязательно навещу Сергея и всех наших раненых, которые сейчас проходят лечение в областной больнице", - отметил он.
