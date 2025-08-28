https://ria.ru/20250828/smi-2038009424.html
В Киеве прогремели взрывы
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Взрывы снова раздаются в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, передает агентство "Укринформ". Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах на фоне воздушной тревоги в Киеве, Винницкой и Черновицкой областях. "В Киеве звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
