Словакия получила от Британии разъяснения о возможном влиянии на выборы

БРАТИСЛАВА, 28 авг - РИА Новости. Словакия уже получила от Великобритании интересующие ее данные о возможном влиянии Лондона на парламентские выборы в республике, которые состоялись осенью 2023 года, но запросила дополнительную информацию, сообщило словацкое издание Denník N. "Министерство иностранных дел утверждает, что Великобритания уже передала первые данные о предполагаемом влиянии на выборы, ведомство попросило о дополнении ответов", - говорится в публикации издания. В конце июля МИД Словакии передал послу Великобритании в Словакии Найджелу Бейкеру вопросы, которые касаются появившейся в СМИ информации о том, что Лондон якобы хотел повлиять на парламентские выборы в республике в 2023 году, ответы на них дипломат пообещал предоставить в течение августа. Словацкое издание Marker со ссылкой на британский портал Declassified UK перед этим сообщило, что Лондон тайно финансировал инфлюенсеров в некоторых странах Европы, включая Словакию, которые занимаются политической пропагандой на YouTube. По данным издания Marker, целью такой деятельности якобы было желание поддержать на парламентских выборах в 2023 году прозападную либеральную партию Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") и навредить партии Smer-SD ("Направление - социальная демократия"), которая на этих выборах одержала победу. Британский МИД в свою очередь отверг эти обвинения, заявив, что активность была направлена на стимулирование молодых людей к участию в демократических процессах в своих странах путем участия в выборах без учета их политической принадлежности.

