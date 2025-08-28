Рейтинг@Mail.ru
Словакия получила от Британии разъяснения о возможном влиянии на выборы - РИА Новости, 28.08.2025
16:35 28.08.2025
Словакия получила от Британии разъяснения о возможном влиянии на выборы
Словакия получила от Британии разъяснения о возможном влиянии на выборы - РИА Новости, 28.08.2025
Словакия получила от Британии разъяснения о возможном влиянии на выборы
Словакия уже получила от Великобритании интересующие ее данные о возможном влиянии Лондона на парламентские выборы в республике, которые состоялись осенью 2023... РИА Новости, 28.08.2025
БРАТИСЛАВА, 28 авг - РИА Новости. Словакия уже получила от Великобритании интересующие ее данные о возможном влиянии Лондона на парламентские выборы в республике, которые состоялись осенью 2023 года, но запросила дополнительную информацию, сообщило словацкое издание Denník N. "Министерство иностранных дел утверждает, что Великобритания уже передала первые данные о предполагаемом влиянии на выборы, ведомство попросило о дополнении ответов", - говорится в публикации издания. В конце июля МИД Словакии передал послу Великобритании в Словакии Найджелу Бейкеру вопросы, которые касаются появившейся в СМИ информации о том, что Лондон якобы хотел повлиять на парламентские выборы в республике в 2023 году, ответы на них дипломат пообещал предоставить в течение августа. Словацкое издание Marker со ссылкой на британский портал Declassified UK перед этим сообщило, что Лондон тайно финансировал инфлюенсеров в некоторых странах Европы, включая Словакию, которые занимаются политической пропагандой на YouTube. По данным издания Marker, целью такой деятельности якобы было желание поддержать на парламентских выборах в 2023 году прозападную либеральную партию Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") и навредить партии Smer-SD ("Направление - социальная демократия"), которая на этих выборах одержала победу. Британский МИД в свою очередь отверг эти обвинения, заявив, что активность была направлена на стимулирование молодых людей к участию в демократических процессах в своих странах путем участия в выборах без учета их политической принадлежности.
Словакия получила от Британии разъяснения о возможном влиянии на выборы

Словакия получила от Британии первые данные о возможном влиянии Лондона в выборы

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗдание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе
Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 28 авг - РИА Новости. Словакия уже получила от Великобритании интересующие ее данные о возможном влиянии Лондона на парламентские выборы в республике, которые состоялись осенью 2023 года, но запросила дополнительную информацию, сообщило словацкое издание Denník N.
"Министерство иностранных дел утверждает, что Великобритания уже передала первые данные о предполагаемом влиянии на выборы, ведомство попросило о дополнении ответов", - говорится в публикации издания.
В конце июля МИД Словакии передал послу Великобритании в Словакии Найджелу Бейкеру вопросы, которые касаются появившейся в СМИ информации о том, что Лондон якобы хотел повлиять на парламентские выборы в республике в 2023 году, ответы на них дипломат пообещал предоставить в течение августа.
Словацкое издание Marker со ссылкой на британский портал Declassified UK перед этим сообщило, что Лондон тайно финансировал инфлюенсеров в некоторых странах Европы, включая Словакию, которые занимаются политической пропагандой на YouTube. По данным издания Marker, целью такой деятельности якобы было желание поддержать на парламентских выборах в 2023 году прозападную либеральную партию Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") и навредить партии Smer-SD ("Направление - социальная демократия"), которая на этих выборах одержала победу.
Британский МИД в свою очередь отверг эти обвинения, заявив, что активность была направлена на стимулирование молодых людей к участию в демократических процессах в своих странах путем участия в выборах без учета их политической принадлежности.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Вмешательство в выборы стало инструментом ЕС, считает эксперт
Вчера, 15:29
 
