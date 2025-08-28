https://ria.ru/20250828/sitnikov-2038130632.html

Ситников договорился о реализации нового инфраструктурного проекта

КОСТРОМА, 28 авг – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников достиг договоренности с зампредседателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным о реализации в регионе нового инфраструктурного проекта по водоотведению, сообщила пресс-служба администрации области. В пресс-службе отметили, что Сергей Ситников по видеоконференцсвязи принял участие в правительственной комиссии по региональному развитию. Губернатор представил на заседании инфраструктурный проект, который позволит повысить качество водоотведения еще у 72,5 тысячи костромичей. "Председатель комиссии, заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин поддержал инициативу губернатора. На строительство канализационного дюкера в Костроме региону будет выделен инфраструктурный кредит более 1,1 миллиарда рублей. Средства будут предоставлены на льготных условиях - на 15 лет под 3% годовых, при том, что коммерческий кредит сегодня составляет 20-22%", - говорится в сообщении. По данным областной администрации, для реализации проекта Сергей Ситников принял решение о выделении бюджетных средств на сумму 788 миллионов рублей на софинансирование. Благодаря строительству дюкера будут выведены из строя устаревшие Васильевские сооружения, канализационные стоки с левобережья переведут на правый берег реки Волги, где построены Коркинские очистные сооружения, загруженные до сих пор только на 40%, рассказал на правительственной комиссии Сергей Ситников. Высвободившийся земельный участок под промышленными зданиями будет использован для развития жилищного строительства. "Реализовав эту задачу, мы решим сразу несколько вопросов. Прежде всего, у трети населения областного центра повысится качество услуги водоотведения. Кроме того, мы высвобождаем 100 гектаров земли, которые обеспечены всей инфраструктурой, для дальнейшего развития города", - отметил губернатор. Глава Костромской области подчеркнул, что для реализации строительства в регионе проведена большая подготовительная работа. Проект уже прошел государственную экспертизу. Реализовать его планируется до 2028 года.

