В Минобороны Швейцарии ответили на вопрос об отправке военных на Украину
18:34 28.08.2025 (обновлено: 18:45 28.08.2025)
В Минобороны Швейцарии ответили на вопрос об отправке военных на Украину
ЖЕНЕВА, 28 авг - РИА Новости. Участие Швейцарии в операциях по принуждению к миру исключено, сообщили РИА Новости в пресс-службе минобороны страны на вопрос о возможной отправке швейцарских военных на Украину в рамках "коалиции желающих"."Согласно статье 66 Закона о вооруженных силах и военной администрации, участие Швейцарии в военной миротворческой миссии требует мандата ООН или ОБСЕ; участие в операциях по принуждению к миру, а следовательно, и в боевых действиях, направленных на обеспечение мира, для Швейцарии исключено", - сообщили в пресс-службе военного ведомства.Там отметили, что, "если мандат ООН или ОБСЕ на многостороннюю миротворческую миссию был выдан, и Швейцария получила бы запрос, он был бы рассмотрен и представлен на утверждение Федеральному совету"."Кроме того, парламент должен был принять решение о действиях с участием вооружённых военнослужащих", - отметили в минобороны.В четверг президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер приняла премьер-министра Украины Юлию Свириденко "для обсуждения вопроса мирных переговоров".Ранее газета Financial Times со ссылкой на главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака сообщила, что на Западе ведутся дискуссии об отправке "коалицией желающих" четырех-пяти бригад для обеспечения безопасности на Украине. Агентство Блумберг со сслыкой на источники передавало, что около 10 стран готовы направить свои войска на Украину в качестве возможных гарантий безопасности.В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
швейцария, оон, украина, обсе, в мире
Швейцария, ООН, Украина, ОБСЕ, В мире
В Минобороны Швейцарии ответили на вопрос об отправке военных на Украину

МО Швейцарии назвало участие Берна в военных миссиях по принуждению невозможным

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 28 авг - РИА Новости. Участие Швейцарии в операциях по принуждению к миру исключено, сообщили РИА Новости в пресс-службе минобороны страны на вопрос о возможной отправке швейцарских военных на Украину в рамках "коалиции желающих".
"Согласно статье 66 Закона о вооруженных силах и военной администрации, участие Швейцарии в военной миротворческой миссии требует мандата ООН или ОБСЕ; участие в операциях по принуждению к миру, а следовательно, и в боевых действиях, направленных на обеспечение мира, для Швейцарии исключено", - сообщили в пресс-службе военного ведомства.
Там отметили, что, "если мандат ООН или ОБСЕ на многостороннюю миротворческую миссию был выдан, и Швейцария получила бы запрос, он был бы рассмотрен и представлен на утверждение Федеральному совету".
"Кроме того, парламент должен был принять решение о действиях с участием вооружённых военнослужащих", - отметили в минобороны.
В четверг президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер приняла премьер-министра Украины Юлию Свириденко "для обсуждения вопроса мирных переговоров".
Ранее газета Financial Times со ссылкой на главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака сообщила, что на Западе ведутся дискуссии об отправке "коалицией желающих" четырех-пяти бригад для обеспечения безопасности на Украине. Агентство Блумберг со сслыкой на источники передавало, что около 10 стран готовы направить свои войска на Украину в качестве возможных гарантий безопасности.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
