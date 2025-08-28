https://ria.ru/20250828/shveytsariya-2038163690.html

В Минобороны Швейцарии ответили на вопрос об отправке военных на Украину

В Минобороны Швейцарии ответили на вопрос об отправке военных на Украину - РИА Новости, 28.08.2025

В Минобороны Швейцарии ответили на вопрос об отправке военных на Украину

Участие Швейцарии в операциях по принуждению к миру исключено, сообщили РИА Новости в пресс-службе минобороны страны на вопрос о возможной отправке швейцарских... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T18:34:00+03:00

2025-08-28T18:34:00+03:00

2025-08-28T18:45:00+03:00

швейцария

оон

украина

обсе

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941530573_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_048d483ac01a262dc067485ed22b3a1a.jpg

ЖЕНЕВА, 28 авг - РИА Новости. Участие Швейцарии в операциях по принуждению к миру исключено, сообщили РИА Новости в пресс-службе минобороны страны на вопрос о возможной отправке швейцарских военных на Украину в рамках "коалиции желающих"."Согласно статье 66 Закона о вооруженных силах и военной администрации, участие Швейцарии в военной миротворческой миссии требует мандата ООН или ОБСЕ; участие в операциях по принуждению к миру, а следовательно, и в боевых действиях, направленных на обеспечение мира, для Швейцарии исключено", - сообщили в пресс-службе военного ведомства.Там отметили, что, "если мандат ООН или ОБСЕ на многостороннюю миротворческую миссию был выдан, и Швейцария получила бы запрос, он был бы рассмотрен и представлен на утверждение Федеральному совету"."Кроме того, парламент должен был принять решение о действиях с участием вооружённых военнослужащих", - отметили в минобороны.В четверг президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер приняла премьер-министра Украины Юлию Свириденко "для обсуждения вопроса мирных переговоров".Ранее газета Financial Times со ссылкой на главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака сообщила, что на Западе ведутся дискуссии об отправке "коалицией желающих" четырех-пяти бригад для обеспечения безопасности на Украине. Агентство Блумберг со сслыкой на источники передавало, что около 10 стран готовы направить свои войска на Украину в качестве возможных гарантий безопасности.В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

https://ria.ru/20250828/shveytsariya-2038131145.html

https://ria.ru/20250827/italija-2037907624.html

швейцария

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

швейцария, оон, украина, обсе, в мире