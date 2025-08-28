Рейтинг@Mail.ru
Президент Швейцарии приняла премьера Украины - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 28.08.2025 (обновлено: 11:45 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/shveytsariya-2038041212.html
Президент Швейцарии приняла премьера Украины
Президент Швейцарии приняла премьера Украины - РИА Новости, 28.08.2025
Президент Швейцарии приняла премьера Украины
Президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер в четверг приняла премьер-министра Украины Юлию Свириденко для обсуждения вопроса мирных переговоров, сообщил... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T11:32:00+03:00
2025-08-28T11:45:00+03:00
в мире
швейцария
украина
россия
владимир зеленский
владимир путин
евросоюз
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941530573_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_048d483ac01a262dc067485ed22b3a1a.jpg
ЖЕНЕВА, 28 авг – РИА Новости. Президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер в четверг приняла премьер-министра Украины Юлию Свириденко для обсуждения вопроса мирных переговоров, сообщил швейцарский МИД в коммюнике. "В ходе встречи обсуждались вопросы мирного процесса и восстановления Украины. Президент Швейцарской конфедерации сообщила премьер-министру о поддержке Швейцарией Украины. Она также подчеркнула готовность Швейцарии предложить свои добрые услуги для установления справедливого и прочного мира на Украине на основе международного права и устава Организации Объединенных Наций", - следует из заявления. Сообщается, что также состоялись встречи Свириденко "с представителями швейцарского бизнеса, который вносит важный вклад в процесс восстановления Украины". На прошлой неделе в МИД страны заявили РИА Новости, что Швейцария приветствует усилия по организации встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского и готова стать принимающей стороной или посредником в переговорах. Ранее в августе в крупнейшей партии в парламенте Швейцарии "Демократический союз центра" (UDC) заявили, что настаивают на соблюдении нейтралитета и выступают против поставок швейцарского оружия на Украину. Партия также считает серьёзной ошибкой систематическое присоединение к санкциям ЕС против России, "которые нанесли ущерб национальным интересам". Швейцария не является членом Евросоюза и НАТО, однако присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН в 2023 году указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
https://ria.ru/20250819/shveytsariya-2036381154.html
швейцария
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941530573_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53a0ec612bfc9d75e409e2b13b8e5293.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, оон, сергей лавров, нато
В мире, Швейцария, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Евросоюз, ООН, Сергей Лавров, НАТО
Президент Швейцарии приняла премьера Украины

Президент Швейцарии приняла премьера Украины для обсуждения мирных переговоров

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 28 авг – РИА Новости. Президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер в четверг приняла премьер-министра Украины Юлию Свириденко для обсуждения вопроса мирных переговоров, сообщил швейцарский МИД в коммюнике.
"В ходе встречи обсуждались вопросы мирного процесса и восстановления Украины. Президент Швейцарской конфедерации сообщила премьер-министру о поддержке Швейцарией Украины. Она также подчеркнула готовность Швейцарии предложить свои добрые услуги для установления справедливого и прочного мира на Украине на основе международного права и устава Организации Объединенных Наций", - следует из заявления.
Сообщается, что также состоялись встречи Свириденко "с представителями швейцарского бизнеса, который вносит важный вклад в процесс восстановления Украины".
На прошлой неделе в МИД страны заявили РИА Новости, что Швейцария приветствует усилия по организации встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского и готова стать принимающей стороной или посредником в переговорах.
Ранее в августе в крупнейшей партии в парламенте Швейцарии "Демократический союз центра" (UDC) заявили, что настаивают на соблюдении нейтралитета и выступают против поставок швейцарского оружия на Украину. Партия также считает серьёзной ошибкой систематическое присоединение к санкциям ЕС против России, "которые нанесли ущерб национальным интересам".
Швейцария не является членом Евросоюза и НАТО, однако присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН в 2023 году указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
Берн - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Швейцария готова принять переговоры Путина и Зеленского
19 августа, 19:33
 
В миреШвейцарияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЕвросоюзООНСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала