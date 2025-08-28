Президент Швейцарии приняла премьера Украины
ЖЕНЕВА, 28 авг – РИА Новости. Президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер в четверг приняла премьер-министра Украины Юлию Свириденко для обсуждения вопроса мирных переговоров, сообщил швейцарский МИД в коммюнике.
"В ходе встречи обсуждались вопросы мирного процесса и восстановления Украины. Президент Швейцарской конфедерации сообщила премьер-министру о поддержке Швейцарией Украины. Она также подчеркнула готовность Швейцарии предложить свои добрые услуги для установления справедливого и прочного мира на Украине на основе международного права и устава Организации Объединенных Наций", - следует из заявления.
Сообщается, что также состоялись встречи Свириденко "с представителями швейцарского бизнеса, который вносит важный вклад в процесс восстановления Украины".
На прошлой неделе в МИД страны заявили РИА Новости, что Швейцария приветствует усилия по организации встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского и готова стать принимающей стороной или посредником в переговорах.
Ранее в августе в крупнейшей партии в парламенте Швейцарии "Демократический союз центра" (UDC) заявили, что настаивают на соблюдении нейтралитета и выступают против поставок швейцарского оружия на Украину. Партия также считает серьёзной ошибкой систематическое присоединение к санкциям ЕС против России, "которые нанесли ущерб национальным интересам".
Швейцария не является членом Евросоюза и НАТО, однако присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН в 2023 году указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
