В Швеции представили ракету для уничтожения беспилотников - РИА Новости, 28.08.2025
10:28 28.08.2025
В Швеции представили ракету для уничтожения беспилотников
Шведский производитель вооружений Saab представил свою первую ракету для уничтожения беспилотных летательных аппаратов, сообщает в четверг компания. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T10:28:00+03:00
2025-08-28T10:28:00+03:00
в мире
швеция
лондон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Шведский производитель вооружений Saab представил свою первую ракету для уничтожения беспилотных летательных аппаратов, сообщает в четверг компания. "Saab представила Nimbrix - свою первую специализированную ракету против беспилотных летательных аппаратов. Эта ракета разработана для противодействия растущей угрозе со стороны малых дронов на поле боя", - говорится в сообщении компании. Как уточняет Saab, ракета работает по принципу "выстрелил и забыл", то есть самостоятельно летит к цели после выстрела. Дальность полета ракеты составляет до пяти километров. Она оснащена головкой самонаведения, которая поражает и уничтожает беспилотники или рои беспилотников воздушным взрывом. Saab планирует начать первые поставки ракет в 2026 году. Ракета будет представлена на выставке оборонного и охранного оборудования (DSEI) в Лондоне в сентябре этого года.
швеция
лондон
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Шведский производитель вооружений Saab представил свою первую ракету для уничтожения беспилотных летательных аппаратов, сообщает в четверг компания.
"Saab представила Nimbrix - свою первую специализированную ракету против беспилотных летательных аппаратов. Эта ракета разработана для противодействия растущей угрозе со стороны малых дронов на поле боя", - говорится в сообщении компании.
Как уточняет Saab, ракета работает по принципу "выстрелил и забыл", то есть самостоятельно летит к цели после выстрела. Дальность полета ракеты составляет до пяти километров. Она оснащена головкой самонаведения, которая поражает и уничтожает беспилотники или рои беспилотников воздушным взрывом.
Saab планирует начать первые поставки ракет в 2026 году. Ракета будет представлена на выставке оборонного и охранного оборудования (DSEI) в Лондоне в сентябре этого года.
