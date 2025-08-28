https://ria.ru/20250828/shvetsiya-2038027603.html

В Швеции представили ракету для уничтожения беспилотников

В Швеции представили ракету для уничтожения беспилотников - РИА Новости, 28.08.2025

В Швеции представили ракету для уничтожения беспилотников

Шведский производитель вооружений Saab представил свою первую ракету для уничтожения беспилотных летательных аппаратов, сообщает в четверг компания. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T10:28:00+03:00

2025-08-28T10:28:00+03:00

2025-08-28T10:28:00+03:00

в мире

швеция

лондон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Шведский производитель вооружений Saab представил свою первую ракету для уничтожения беспилотных летательных аппаратов, сообщает в четверг компания. "Saab представила Nimbrix - свою первую специализированную ракету против беспилотных летательных аппаратов. Эта ракета разработана для противодействия растущей угрозе со стороны малых дронов на поле боя", - говорится в сообщении компании. Как уточняет Saab, ракета работает по принципу "выстрелил и забыл", то есть самостоятельно летит к цели после выстрела. Дальность полета ракеты составляет до пяти километров. Она оснащена головкой самонаведения, которая поражает и уничтожает беспилотники или рои беспилотников воздушным взрывом. Saab планирует начать первые поставки ракет в 2026 году. Ракета будет представлена на выставке оборонного и охранного оборудования (DSEI) в Лондоне в сентябре этого года.

https://ria.ru/20250827/ssha-2037890426.html

швеция

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швеция, лондон