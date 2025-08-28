https://ria.ru/20250828/shvetsiya-2038027603.html
В Швеции представили ракету для уничтожения беспилотников
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Шведский производитель вооружений Saab представил свою первую ракету для уничтожения беспилотных летательных аппаратов, сообщает в четверг компания. "Saab представила Nimbrix - свою первую специализированную ракету против беспилотных летательных аппаратов. Эта ракета разработана для противодействия растущей угрозе со стороны малых дронов на поле боя", - говорится в сообщении компании. Как уточняет Saab, ракета работает по принципу "выстрелил и забыл", то есть самостоятельно летит к цели после выстрела. Дальность полета ракеты составляет до пяти километров. Она оснащена головкой самонаведения, которая поражает и уничтожает беспилотники или рои беспилотников воздушным взрывом. Saab планирует начать первые поставки ракет в 2026 году. Ракета будет представлена на выставке оборонного и охранного оборудования (DSEI) в Лондоне в сентябре этого года.
