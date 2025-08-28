Рейтинг@Mail.ru
Четыре детские школы искусств откроются до конца года на Ямале - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
16:13 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/shkoly-2038125659.html
Четыре детские школы искусств откроются до конца года на Ямале
Четыре детские школы искусств откроются до конца года на Ямале - РИА Новости, 28.08.2025
Четыре детские школы искусств откроются до конца года на Ямале
Четыре обновленные школы искусств, в том числе новую крупную школу в Новом Уренгое, откроют до конца года на Ямале, сообщил губернатор Ямало-Ненецкого... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T16:13:00+03:00
2025-08-28T16:13:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955072375_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ecba04b2dad0218867cfdacbfb6759c0.jpg
КРАСНОЯРСК, 28 авг – РИА Новости. Четыре обновленные школы искусств, в том числе новую крупную школу в Новом Уренгое, откроют до конца года на Ямале, сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. "До конца года откроем на Ямале четыре детских школы искусств: три масштабно обновили, одну строим с нуля. Капремонт детской школы искусств имени Е.В. Образцовой в Салехарде завершён. Уже 1 сентября ребята вернутся в родные стены и точно не узнают свою школу. Она не просто стала комфортнее. Перестроили пространства, и теперь здесь будет больше направлений – появится обучение театральному искусству и гончарному делу", - написал Артюхов в своем Telegram-канале. По словам губернатора, в сентябре также откроется детская школа искусств имени Петра Ильича Чайковского в городе Ноябрьск, куда пойдут более 500 учеников. Школа оборудована современными классами и обладает оснащённым концертным залом с акустикой и световым оборудованием. Детскую школу искусств №1 Надыма планируется сдать осенью. После завершения капремонта здесь впервые откроется гончарная мастерская. Кроме того, к юбилею Нового Уренгоя ведётся строительство самой большой детской школы искусств на Ямале, которая сможет принять более тысячи учеников. Для каждого возраста будут разработаны свои программы. Открытие школы намечено на конец года. В планах к 2030 году модернизация ещё пяти ямальских детских школ искусств и полное обновление фонда музыкальных инструментов.
https://ria.ru/20250822/artyukhov--2037020990.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955072375_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ab300469ab787c6eb60ba9df720d0a43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
Четыре детские школы искусств откроются до конца года на Ямале

Артюхов: четыре детские школы искусств откроются до конца года на Ямале

© iStock.com / Stefan SimonovskiРебенок рисует на графическом планшете
Ребенок рисует на графическом планшете - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© iStock.com / Stefan Simonovski
Ребенок рисует на графическом планшете. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 28 авг – РИА Новости. Четыре обновленные школы искусств, в том числе новую крупную школу в Новом Уренгое, откроют до конца года на Ямале, сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.
"До конца года откроем на Ямале четыре детских школы искусств: три масштабно обновили, одну строим с нуля. Капремонт детской школы искусств имени Е.В. Образцовой в Салехарде завершён. Уже 1 сентября ребята вернутся в родные стены и точно не узнают свою школу. Она не просто стала комфортнее. Перестроили пространства, и теперь здесь будет больше направлений – появится обучение театральному искусству и гончарному делу", - написал Артюхов в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в сентябре также откроется детская школа искусств имени Петра Ильича Чайковского в городе Ноябрьск, куда пойдут более 500 учеников. Школа оборудована современными классами и обладает оснащённым концертным залом с акустикой и световым оборудованием. Детскую школу искусств №1 Надыма планируется сдать осенью. После завершения капремонта здесь впервые откроется гончарная мастерская.
Кроме того, к юбилею Нового Уренгоя ведётся строительство самой большой детской школы искусств на Ямале, которая сможет принять более тысячи учеников. Для каждого возраста будут разработаны свои программы. Открытие школы намечено на конец года.
В планах к 2030 году модернизация ещё пяти ямальских детских школ искусств и полное обновление фонда музыкальных инструментов.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Губернатор Ямала вручил первые паспорта школьникам в День флага
22 августа, 16:47
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала