Четыре детские школы искусств откроются до конца года на Ямале
Четыре детские школы искусств откроются до конца года на Ямале - РИА Новости, 28.08.2025
Четыре детские школы искусств откроются до конца года на Ямале
Четыре обновленные школы искусств, в том числе новую крупную школу в Новом Уренгое, откроют до конца года на Ямале, сообщил губернатор Ямало-Ненецкого... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T16:13:00+03:00
2025-08-28T16:13:00+03:00
2025-08-28T16:13:00+03:00
КРАСНОЯРСК, 28 авг – РИА Новости. Четыре обновленные школы искусств, в том числе новую крупную школу в Новом Уренгое, откроют до конца года на Ямале, сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. "До конца года откроем на Ямале четыре детских школы искусств: три масштабно обновили, одну строим с нуля. Капремонт детской школы искусств имени Е.В. Образцовой в Салехарде завершён. Уже 1 сентября ребята вернутся в родные стены и точно не узнают свою школу. Она не просто стала комфортнее. Перестроили пространства, и теперь здесь будет больше направлений – появится обучение театральному искусству и гончарному делу", - написал Артюхов в своем Telegram-канале. По словам губернатора, в сентябре также откроется детская школа искусств имени Петра Ильича Чайковского в городе Ноябрьск, куда пойдут более 500 учеников. Школа оборудована современными классами и обладает оснащённым концертным залом с акустикой и световым оборудованием. Детскую школу искусств №1 Надыма планируется сдать осенью. После завершения капремонта здесь впервые откроется гончарная мастерская. Кроме того, к юбилею Нового Уренгоя ведётся строительство самой большой детской школы искусств на Ямале, которая сможет принять более тысячи учеников. Для каждого возраста будут разработаны свои программы. Открытие школы намечено на конец года. В планах к 2030 году модернизация ещё пяти ямальских детских школ искусств и полное обновление фонда музыкальных инструментов.
