https://ria.ru/20250828/shkoly-2038125659.html

Четыре детские школы искусств откроются до конца года на Ямале

Четыре детские школы искусств откроются до конца года на Ямале - РИА Новости, 28.08.2025

Четыре детские школы искусств откроются до конца года на Ямале

Четыре обновленные школы искусств, в том числе новую крупную школу в Новом Уренгое, откроют до конца года на Ямале, сообщил губернатор Ямало-Ненецкого... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T16:13:00+03:00

2025-08-28T16:13:00+03:00

2025-08-28T16:13:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955072375_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ecba04b2dad0218867cfdacbfb6759c0.jpg

КРАСНОЯРСК, 28 авг – РИА Новости. Четыре обновленные школы искусств, в том числе новую крупную школу в Новом Уренгое, откроют до конца года на Ямале, сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. "До конца года откроем на Ямале четыре детских школы искусств: три масштабно обновили, одну строим с нуля. Капремонт детской школы искусств имени Е.В. Образцовой в Салехарде завершён. Уже 1 сентября ребята вернутся в родные стены и точно не узнают свою школу. Она не просто стала комфортнее. Перестроили пространства, и теперь здесь будет больше направлений – появится обучение театральному искусству и гончарному делу", - написал Артюхов в своем Telegram-канале. По словам губернатора, в сентябре также откроется детская школа искусств имени Петра Ильича Чайковского в городе Ноябрьск, куда пойдут более 500 учеников. Школа оборудована современными классами и обладает оснащённым концертным залом с акустикой и световым оборудованием. Детскую школу искусств №1 Надыма планируется сдать осенью. После завершения капремонта здесь впервые откроется гончарная мастерская. Кроме того, к юбилею Нового Уренгоя ведётся строительство самой большой детской школы искусств на Ямале, которая сможет принять более тысячи учеников. Для каждого возраста будут разработаны свои программы. Открытие школы намечено на конец года. В планах к 2030 году модернизация ещё пяти ямальских детских школ искусств и полное обновление фонда музыкальных инструментов.

https://ria.ru/20250822/artyukhov--2037020990.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)