Шапша дал старт строительству гостиничного комплекса в Калужской области

Шапша дал старт строительству гостиничного комплекса в Калужской области - РИА Новости, 28.08.2025

Шапша дал старт строительству гостиничного комплекса в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в старте строительства нового крупного гостиничного комплекса "Эко-парк "Ерденево"

КАЛУГА, 28 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в старте строительства нового крупного гостиничного комплекса "Эко-парк "Ерденево" в Малоярославецком районе. "Делаем ещё один шаг для развития инфраструктуры туризма в регионе. Дали старт строительству нового гостиничного комплекса "Эко-парк "Ерденево" в Малоярославецком районе. Здесь планируется строительство модульных домиков и гостиницы на 124 номера, а также ресторанов, мини-зоопарка, спа-комплекса, обустройство пешеходных троп", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Он отметил, что проект реализуется в том числе благодаря мерам господдержки по программе льготного кредитования. По данным пресс-службы губернатора и правительства Калужской области, планируемый объем инвестиций – свыше двух миллиардов рублей. Поэтапный ввод в эксплуатацию планируется завершить в 2032 году, к этому времени в комплексе будет создано порядка 150 рабочих мест. Новый эко-парк примет первых гостей уже в конце следующего года. "Сейчас регион посещают четыре миллиона человек в год. Создаем условия для развития туризма", - сообщил Шапша. Он также выразил уверенность в том, что проект станет любимым местом для гостей и жителей региона.

