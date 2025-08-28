Рейтинг@Mail.ru
Шапша дал старт строительству гостиничного комплекса в Калужской области
Калужская область
Калужская область
 
23:02 28.08.2025
Шапша дал старт строительству гостиничного комплекса в Калужской области
Шапша дал старт строительству гостиничного комплекса в Калужской области - РИА Новости, 28.08.2025
Шапша дал старт строительству гостиничного комплекса в Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в старте строительства нового крупного гостиничного комплекса "Эко-парк "Ерденево" в... РИА Новости, 28.08.2025
калужская область
калужская область
владислав шапша
россия
КАЛУГА, 28 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в старте строительства нового крупного гостиничного комплекса "Эко-парк "Ерденево" в Малоярославецком районе. "Делаем ещё один шаг для развития инфраструктуры туризма в регионе. Дали старт строительству нового гостиничного комплекса "Эко-парк "Ерденево" в Малоярославецком районе. Здесь планируется строительство модульных домиков и гостиницы на 124 номера, а также ресторанов, мини-зоопарка, спа-комплекса, обустройство пешеходных троп", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Он отметил, что проект реализуется в том числе благодаря мерам господдержки по программе льготного кредитования. По данным пресс-службы губернатора и правительства Калужской области, планируемый объем инвестиций – свыше двух миллиардов рублей. Поэтапный ввод в эксплуатацию планируется завершить в 2032 году, к этому времени в комплексе будет создано порядка 150 рабочих мест. Новый эко-парк примет первых гостей уже в конце следующего года. "Сейчас регион посещают четыре миллиона человек в год. Создаем условия для развития туризма", - сообщил Шапша. Он также выразил уверенность в том, что проект станет любимым местом для гостей и жителей региона.
калужская область
россия
калужская область, владислав шапша, россия
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша, Россия

Шапша дал старт строительству гостиничного комплекса в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
КАЛУГА, 28 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в старте строительства нового крупного гостиничного комплекса "Эко-парк "Ерденево" в Малоярославецком районе.
"Делаем ещё один шаг для развития инфраструктуры туризма в регионе. Дали старт строительству нового гостиничного комплекса "Эко-парк "Ерденево" в Малоярославецком районе. Здесь планируется строительство модульных домиков и гостиницы на 124 номера, а также ресторанов, мини-зоопарка, спа-комплекса, обустройство пешеходных троп", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он отметил, что проект реализуется в том числе благодаря мерам господдержки по программе льготного кредитования.
По данным пресс-службы губернатора и правительства Калужской области, планируемый объем инвестиций – свыше двух миллиардов рублей. Поэтапный ввод в эксплуатацию планируется завершить в 2032 году, к этому времени в комплексе будет создано порядка 150 рабочих мест. Новый эко-парк примет первых гостей уже в конце следующего года.
"Сейчас регион посещают четыре миллиона человек в год. Создаем условия для развития туризма", - сообщил Шапша. Он также выразил уверенность в том, что проект станет любимым местом для гостей и жителей региона.
 
Калужская область, Владислав Шапша, Россия
 
 
