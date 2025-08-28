Рейтинг@Mail.ru
Шандалович поручил увеличить число рабочих для капремонта школы в Карелии - РИА Новости, 28.08.2025
15:35 28.08.2025
Шандалович поручил увеличить число рабочих для капремонта школы в Карелии
Шандалович поручил увеличить число рабочих для капремонта школы в Карелии
Необходимо увеличить количество рабочих для капитального ремонта школьного здания в селе Кончезеро в Карелии, заявил председатель Законодательного собрания...
республика карелия
© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Республики КарелияПредседатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Республики Карелия
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Необходимо увеличить количество рабочих для капитального ремонта школьного здания в селе Кончезеро в Карелии, заявил председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович.
Спикер парламента и глава Кондопожского района Алексей Кононов посетили школы в Кончезере и поселке Гирвас.
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Глава Карелии назвал топ-3 последних научных разработок региона
27 августа, 08:00
На встрече с подрядчиком также присутствовали директор школы Ирина Новожилова и глава Кончезерского сельского поселения Алексей Нефедов.
Как рассказал представитель подрядной организации "Рассвет" Василий Павлов, строительная готовность составляет более 60%, на объекте задействовано более 10 человек. Продолжаются работы по устройству вентиляции, сетей электроснабжения, внутренней отделке помещений и другое.
"С начала следующего года в обновленную школу должны вернуться дети. Чтобы все успеть, нужно увеличить число рабочих на объекте. Сейчас мы видим, что их недостаточно. Вместе с министерством образования и спорта Карелии мы будем продолжать контроль за этим важным для Кончезера и Кондопожского района объектом. Надеемся, что строители справятся, и работы завершатся в срок", — приводит пресс-служба регпарламента слова Шандаловича.
Павлов заверил, что компания планирует сдать объект 1982 года постройки к 31 декабря.
До окончания ремонтных работ занятия проводятся в местном детском саду и помещениях Дома культуры. По словам Новожиловой, 1 сентября начнут учебу более 130 детей, девять из них — первоклассники. Педагогический коллектив полностью укомплектован.
В Гирвасской школе имени Героя Советского Союза А. Н. Афанасьева в День знаний за парты сядут более 80 учащихся, из них трое — первоклассники.
Директор школы Ксения Макарова уточнила, что в преддверии нового учебного года в здании 1969 года частично провели косметический ремонт.
На встрече с руководством учебного заведения также обсуждались вопросы обеспечения детей начальных классов бесплатным горячим питанием, укрепления материально-технической базы и возможность включения образовательной организации в президентскую программу капитального ремонта школ.
Шандалович также ознакомился с работой школьного музея. В нем представлены экспонаты, посвященные истории учебного заведения, поселка Гирвас и Великой Отечественной войны. Один из стендов рассказывает о героях специальной военной операции.
Он отметил, что в этом году в Карелии стартовала программа школьного инициативного бюджетирования, на которую выделено 5 миллионов рублей. Несколько школ республики получили средства на проекты по развитию школьных музеев.
"Важно, чтобы ребята видели неразрывную связь поколений, знакомились с историей своей школы, поселка, защитников Родины. Задача современного школьного музея — не просто хранить память, а быть активной частью учебного процесса. Интерактивные форматы, мультимедийные проекты, цифровые архивы — именно так мы можем увлечь детей. И программа школьного инициативного бюджетирования в том числе нацелена на то, чтобы помочь школам сделать эти важные пространства привлекательными и современными", — заключил Шандалович.
В Карелии 1 сентября свои двери откроют 186 школ. В преддверии нового учебного года депутаты Законодательного собрания республики участвуют в приемке образовательных организаций, контролируют ход ремонтных работ и другое.
Туристы в горном парке Рускеала в Сортавальском районе Карелии - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Туристы совершили 1,5 млн поездок в Карелию — глава региона
21 августа, 14:07
 
