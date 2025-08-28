Сотрудничество Сербии с КНР вызывает недовольство ЕС, заявил посол России

https://ria.ru/20250828/serbiya-2037986102.html

Сотрудничество Сербии с Китаем вызывает недовольство в Брюсселе, заявил РИА Новости посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T01:38:00+03:00

БЕЛГРАД, 28 авг - РИА Новости. Сотрудничество Сербии с Китаем вызывает недовольство в Брюсселе, заявил РИА Новости посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. "Да, после России через запятую идет Китай", - заявил Боцан-Харченко РИА Новости, отвечая на вопрос, вызывает ли недовольство в Брюсселе сотрудничество Белграда с Пекином. Ранее он заявлял, что Брюссель может стоять за организацией многомесячных протестов против Вучича и хотел бы видеть на посту президента Сербии более послушного себе политика. Он отметил, что сотрудничество Белграда с Россией больше раздражает Брюссель, так как это связано с отказом Белграда от любых вариантов приобщения к антироссийским санкциям. "Здесь, на этих направлениях (в экономических отношениях с РФ и Китаем, - ред.) очень много делается", - подчеркнул посол. Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в понедельник обсудил с китайским послом Ли Мином ожидаемую в ходе его предстоящего визита в КНР встречу с председателем Си Цзиньпином. Председатель КНР ранее пригласил президента Сербии в Пекин в начале сентября на празднование 80-летия победы китайского народа над японской агрессией во Второй мировой войне. Вучич отметил, что Сербия и КНР продолжают развивать сотрудничество в области инфраструктуры, энергетики и торговли. Он также поблагодарил Китай за последовательную поддержку Сербии и подчеркнул, что "отношения двух стран дают пример искренней дружбы и доверия, на чем в дальнейшем будут строиться совместные проекты для пользы двух народов". Вучич в начале августа заявил, что будет находиться в КНР 1-6 сентября. Китай 3 сентября празднует день победы, учрежденный в честь подписания Японией акта о капитуляции 2 сентября 1945 года. В рамках визита Си Цзиньпина в Сербию 8 мая 2024 года они с сербским президентом подписали "Совместное заявление двух стран об углублении и подъеме всеобъемлющего стратегического партнерства и строительстве ассоциации Сербии и Китая с совместным будущим в новой эре (эпохе)". Тогда сербская и китайская делегации заключили еще около 30 документов о взаимопонимании и сотрудничестве в разных сферах. Китай и Сербия, согласно документу от 2024 года, работают над выполнением соглашения о свободной торговле и среднесрочного плана действий на 2023-2025 годы в рамках инициативы "Пояс и путь", подписанного в октябре 2023 года в Пекине. Обе стороны согласились увеличивать товарообмен, в частности, за счет поставок сербской сельхозпродукции в КНР, совместно работать над развитием сербской инфраструктуры, в том числе железных дорог, для увеличения числа грузовых поездов, а также вместе развивать медицину и биотехнологии. По данным сербского минторга, с 2010 до 2024 годы Китай стал крупнейшим иностранным инвестором в Сербию, а торговый оборот в прошлом году достиг рекордного показателя в 8,3 миллиарда евро.

китай, брюссель, сербия, александр вучич, александр боцан-харченко, си цзиньпин