Семья из Липецкой области победила во Всероссийском конкурсе - РИА Новости, 28.08.2025
Липецкая область
 
16:08 28.08.2025
Семья из Липецкой области победила во Всероссийском конкурсе
Семья из Липецкой области победила во Всероссийском конкурсе - РИА Новости, 28.08.2025
Семья из Липецкой области победила во Всероссийском конкурсе
Семья Анастасии и Алексея Баловневых из Данковского района Липецкой области одержала победу во Всероссийском конкурсе "Семья года" в номинации "Сельская семья", РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Семья Анастасии и Алексея Баловневых из Данковского района Липецкой области одержала победу во Всероссийском конкурсе "Семья года" в номинации "Сельская семья", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он отметил, что ранее эта семейная пара стала победителем регионального этапа, получив премию в размере 300 тысяч рублей. По словам Артамонова, муж и жена вместе 12 лет, воспитывают сына и дочь. Мать – волонтер, участница "Движения первых". Отец – победитель Всероссийских сельских спортивных игр в троеборье механизаторов. Семья активно участвует в жизни Данковского района. "Прекрасный пример семьи, где царят взаимная поддержка, любовь к здоровому образу жизни и активная гражданская позиция. Их победа во всероссийском конкурсе – закономерный результат искренней преданности семейным ценностям. Регион гордится своими земляками", – сказал Артамонов.
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Семья из Липецкой области победила во Всероссийском конкурсе

Пара из Липецкой области победила на Всероссийском конкурсе "Семья года"

Семья с детьми
Семья с детьми - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© iStock.com / SimonSkafar
Семья с детьми . Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Семья Анастасии и Алексея Баловневых из Данковского района Липецкой области одержала победу во Всероссийском конкурсе "Семья года" в номинации "Сельская семья", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что ранее эта семейная пара стала победителем регионального этапа, получив премию в размере 300 тысяч рублей.
По словам Артамонова, муж и жена вместе 12 лет, воспитывают сына и дочь. Мать – волонтер, участница "Движения первых". Отец – победитель Всероссийских сельских спортивных игр в троеборье механизаторов. Семья активно участвует в жизни Данковского района.
"Прекрасный пример семьи, где царят взаимная поддержка, любовь к здоровому образу жизни и активная гражданская позиция. Их победа во всероссийском конкурсе – закономерный результат искренней преданности семейным ценностям. Регион гордится своими земляками", – сказал Артамонов.
Липецкая область, Игорь Артамонов
 
 
