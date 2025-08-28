https://ria.ru/20250828/semya-2038124592.html

Семья из Липецкой области победила во Всероссийском конкурсе

Семья Анастасии и Алексея Баловневых из Данковского района Липецкой области одержала победу во Всероссийском конкурсе "Семья года" в номинации "Сельская семья", РИА Новости, 28.08.2025

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Семья Анастасии и Алексея Баловневых из Данковского района Липецкой области одержала победу во Всероссийском конкурсе "Семья года" в номинации "Сельская семья", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он отметил, что ранее эта семейная пара стала победителем регионального этапа, получив премию в размере 300 тысяч рублей. По словам Артамонова, муж и жена вместе 12 лет, воспитывают сына и дочь. Мать – волонтер, участница "Движения первых". Отец – победитель Всероссийских сельских спортивных игр в троеборье механизаторов. Семья активно участвует в жизни Данковского района. "Прекрасный пример семьи, где царят взаимная поддержка, любовь к здоровому образу жизни и активная гражданская позиция. Их победа во всероссийском конкурсе – закономерный результат искренней преданности семейным ценностям. Регион гордится своими земляками", – сказал Артамонов.

