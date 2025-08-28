https://ria.ru/20250828/semya-2038124592.html
Семья из Липецкой области победила во Всероссийском конкурсе
Семья из Липецкой области победила во Всероссийском конкурсе - РИА Новости, 28.08.2025
Семья из Липецкой области победила во Всероссийском конкурсе
Семья Анастасии и Алексея Баловневых из Данковского района Липецкой области одержала победу во Всероссийском конкурсе "Семья года" в номинации "Сельская семья", РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T16:08:00+03:00
2025-08-28T16:08:00+03:00
2025-08-28T16:08:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961911592_0:236:3070:1963_1920x0_80_0_0_e3e5719b3125bbae03bf4d2c7a0c0c63.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Семья Анастасии и Алексея Баловневых из Данковского района Липецкой области одержала победу во Всероссийском конкурсе "Семья года" в номинации "Сельская семья", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он отметил, что ранее эта семейная пара стала победителем регионального этапа, получив премию в размере 300 тысяч рублей. По словам Артамонова, муж и жена вместе 12 лет, воспитывают сына и дочь. Мать – волонтер, участница "Движения первых". Отец – победитель Всероссийских сельских спортивных игр в троеборье механизаторов. Семья активно участвует в жизни Данковского района. "Прекрасный пример семьи, где царят взаимная поддержка, любовь к здоровому образу жизни и активная гражданская позиция. Их победа во всероссийском конкурсе – закономерный результат искренней преданности семейным ценностям. Регион гордится своими земляками", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20250827/ekosbor-2037884634.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961911592_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5d28b12ca0a8977c5b18c8215607499a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Семья из Липецкой области победила во Всероссийском конкурсе
Пара из Липецкой области победила на Всероссийском конкурсе "Семья года"
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Семья Анастасии и Алексея Баловневых из Данковского района Липецкой области одержала победу во Всероссийском конкурсе "Семья года" в номинации "Сельская семья", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что ранее эта семейная пара стала победителем регионального этапа, получив премию в размере 300 тысяч рублей.
По словам Артамонова, муж и жена вместе 12 лет, воспитывают сына и дочь. Мать – волонтер, участница "Движения первых". Отец – победитель Всероссийских сельских спортивных игр в троеборье механизаторов. Семья активно участвует в жизни Данковского района.
"Прекрасный пример семьи, где царят взаимная поддержка, любовь к здоровому образу жизни и активная гражданская позиция. Их победа во всероссийском конкурсе – закономерный результат искренней преданности семейным ценностям. Регион гордится своими земляками", – сказал Артамонов.