Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества с "благотворительностью"

Мошенники стали активно использовать бренды реальных благотворительных фондов в своих схемах, чтобы вызвать доверие россиян, сообщил Сбербанк. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T18:27:00+03:00

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мошенники стали активно использовать бренды реальных благотворительных фондов в своих схемах, чтобы вызвать доверие россиян, сообщил Сбербанк. "Сбер" предупреждает об активации мошеннической схемы с использованием брендов легальных благотворительных фондов... Однако, когда обман раскрывается, люди предъявляют претензии непричастным к мошенничеству благотворительным организациям, подрывая их репутацию и парализуя работу", - говорится в сообщении. Суть схемы заключается в том, что человек откликается на рекламу с предложением высокодоходных инвестиций, которая распространяется в мобильных приложениях, онлайн-играх или в социальных сетях, рассказал председатель правления банка Станислав Кузнецов в преддверии Восточного экономического форума. В рекламе, как правило, фигурируют названия известных крупных компаний или госучреждений. После того как заинтересованный человек оставляет заявку с ФИО и номером телефона, ему перезванивает якобы представитель инвестиционной компании. Чтобы вызвать доверие, злоумышленники присылают поддельные документы. "Для получения дохода якобы нужно открыть брокерский счет на "инвестиционной платформе". Чтобы "активировать счет", нужно сделать перевод на небольшую сумму, при этом злоумышленники для перевода предоставляют реквизиты реально существующей благотворительной организации, которая не догадывается, что стала частью преступной схемы", - отмечает банк. Далее деньги поступают в действующий фонд, в этот момент мошенники ничего не получают. Этот шаг нужен для того, чтобы усилить правдоподобность обмана. Затем жертве предлагают скачать поддельное приложение с логотипом реального фонда, где якобы открыт "брокерский счет". В приложении жертва видит "начисления"- сумма больше, чем перевод." Так создается иллюзия, будто инвестиции начали приносить доход. Далее мошенники могут длительное время выманивать деньги, но уже по другим мошенническим реквизитам. При этом в скам-приложении "баланс" будет расти", - сообщает пресс-служба банка. При попытке вернуть вложения и "проценты" обман вскрывается, и человек предъявляет претензии к настоящей благотворительной организации, на счет которой изначально был совершен перевод. "Чтобы не стать жертвой подобных схем необходимо помнить, что благотворительные фонды - это не инвестиционные фонды, средства, перечисленные на их счет, могут быть использованы только по назначению - на помощь подопечным, а обещания "золотых гор" со стороны якобы инвестиционной компании, а также молниеносное начисление процентов - это явный признак мошенничества. Не доверяйте рекламе в сомнительных источниках и никогда не скачиваете никакие приложения по указанию незнакомцев", - порекомендовал Кузнецов.

