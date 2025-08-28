Рейтинг@Mail.ru
Новое приложение Сбербанка для инвестиций появилось в App Store - РИА Новости, 28.08.2025
09:38 28.08.2025
Новое приложение Сбербанка для инвестиций появилось в App Store
Новое официальное приложение "СберИнвестиции" под названием DriveInvest появилось в App Store, говорится в сообщении Сбербанка. РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Новое официальное приложение "СберИнвестиции" под названием DriveInvest появилось в App Store, говорится в сообщении Сбербанка. "Приложение подойдет начинающим инвесторам благодаря появившейся простой форме заявки и понятным инструментам анализа с наглядными графиками. Опытные пользователи оценят полностью переработанный раздел "Рынок": появились три вкладки, которые помогают быстро ориентироваться в событиях на рынке, ловить важные сигналы и собирать портфель инвестиций осознанно и эффективно", – сообщил банк. Банк рекомендует клиентам как можно быстрее установить приложение, пока оно присутствует в App Store.
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Новое официальное приложение "СберИнвестиции" под названием DriveInvest появилось в App Store, говорится в сообщении Сбербанка.
"Приложение подойдет начинающим инвесторам благодаря появившейся простой форме заявки и понятным инструментам анализа с наглядными графиками. Опытные пользователи оценят полностью переработанный раздел "Рынок": появились три вкладки, которые помогают быстро ориентироваться в событиях на рынке, ловить важные сигналы и собирать портфель инвестиций осознанно и эффективно", – сообщил банк.
Банк рекомендует клиентам как можно быстрее установить приложение, пока оно присутствует в App Store.
