Новое приложение Сбербанка для инвестиций появилось в App Store

2025-08-28T09:38:00+03:00

экономика

сбербанк россии

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Новое официальное приложение "СберИнвестиции" под названием DriveInvest появилось в App Store, говорится в сообщении Сбербанка. "Приложение подойдет начинающим инвесторам благодаря появившейся простой форме заявки и понятным инструментам анализа с наглядными графиками. Опытные пользователи оценят полностью переработанный раздел "Рынок": появились три вкладки, которые помогают быстро ориентироваться в событиях на рынке, ловить важные сигналы и собирать портфель инвестиций осознанно и эффективно", – сообщил банк. Банк рекомендует клиентам как можно быстрее установить приложение, пока оно присутствует в App Store.

