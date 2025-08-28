https://ria.ru/20250828/sberbank-2038017530.html
Новое приложение Сбербанка для инвестиций появилось в App Store
Новое официальное приложение "СберИнвестиции" под названием DriveInvest появилось в App Store, говорится в сообщении Сбербанка. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T09:38:00+03:00
2025-08-28T09:38:00+03:00
2025-08-28T09:38:00+03:00
экономика
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760211075_0:11:3074:1740_1920x0_80_0_0_051ff1f599b4638e67f8e95c5f598ce4.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Новое официальное приложение "СберИнвестиции" под названием DriveInvest появилось в App Store, говорится в сообщении Сбербанка. "Приложение подойдет начинающим инвесторам благодаря появившейся простой форме заявки и понятным инструментам анализа с наглядными графиками. Опытные пользователи оценят полностью переработанный раздел "Рынок": появились три вкладки, которые помогают быстро ориентироваться в событиях на рынке, ловить важные сигналы и собирать портфель инвестиций осознанно и эффективно", – сообщил банк. Банк рекомендует клиентам как можно быстрее установить приложение, пока оно присутствует в App Store.
