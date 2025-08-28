Рейтинг@Mail.ru
ООН подтвердила запрос "евротройки" о санкциях против Ирана - РИА Новости, 28.08.2025
17:32 28.08.2025
ООН подтвердила запрос "евротройки" о санкциях против Ирана
в мире
иран
оон
панама
франция
ООН, 28 авг – РИА Новости. Председательствующая в СБ ООН Панама подтвердила, что страны "Евротройки" уведомили Совбез о "запросе на активацию" механизма восстановления антииранских санкций. Ранее в четверг портал Axios со ссылкой на дипломатов сообщал, что страны "евротройки" - Франция, Германия и Великобритания - уведомили членов Совета безопасности ООН о запуске механизма восстановления санкций против Ирана. "Да, они отправили письмо с официальным уведомлением о своем запросе на активацию "снэпбека" (механизм восстановления санкций СБ ООН против Ирана – ред)", – сказали журналистам в панамской миссии.
иран
панама
франция
в мире, иран, оон, панама, франция
В мире, Иран, ООН, Панама, Франция
ООН, 28 авг – РИА Новости. Председательствующая в СБ ООН Панама подтвердила, что страны "Евротройки" уведомили Совбез о "запросе на активацию" механизма восстановления антииранских санкций.
Ранее в четверг портал Axios со ссылкой на дипломатов сообщал, что страны "евротройки" - Франция, Германия и Великобритания - уведомили членов Совета безопасности ООН о запуске механизма восстановления санкций против Ирана.
"Да, они отправили письмо с официальным уведомлением о своем запросе на активацию "снэпбека" (механизм восстановления санкций СБ ООН против Ирана – ред)", – сказали журналистам в панамской миссии.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
СМИ: переговоры Ирана и "евротройки" в Женеве завершились без результата
27 августа, 03:58
 
В миреИранООНПанамаФранция
 
 
