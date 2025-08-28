https://ria.ru/20250828/sanktsii-2038149234.html
ООН подтвердила запрос "евротройки" о санкциях против Ирана
ООН, 28 авг – РИА Новости. Председательствующая в СБ ООН Панама подтвердила, что страны "Евротройки" уведомили Совбез о "запросе на активацию" механизма восстановления антииранских санкций. Ранее в четверг портал Axios со ссылкой на дипломатов сообщал, что страны "евротройки" - Франция, Германия и Великобритания - уведомили членов Совета безопасности ООН о запуске механизма восстановления санкций против Ирана. "Да, они отправили письмо с официальным уведомлением о своем запросе на активацию "снэпбека" (механизм восстановления санкций СБ ООН против Ирана – ред)", – сказали журналистам в панамской миссии.
