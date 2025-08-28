https://ria.ru/20250828/samolet-2038053896.html
Российские средства ПВО сбили самолет ВСУ
Российские средства ПВО сбили самолет ВСУ - РИА Новости, 28.08.2025
Российские средства ПВО сбили самолет ВСУ
Российские средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 192 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, российские войска нанесли поражение складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.
Российские средства ПВО сбили самолет ВСУ
