https://ria.ru/20250828/samolet-2038053896.html

Российские средства ПВО сбили самолет ВСУ

Российские средства ПВО сбили самолет ВСУ - РИА Новости, 28.08.2025

Российские средства ПВО сбили самолет ВСУ

Российские средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T12:12:00+03:00

2025-08-28T12:12:00+03:00

2025-08-28T12:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

вооруженные силы украины

су-27

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b94041b86e490155547b9fdf00735883.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 192 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, российские войска нанесли поражение складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

https://ria.ru/20250827/spetsoperatsiya-2037870413.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, вооруженные силы украины, су-27, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)