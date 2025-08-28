https://ria.ru/20250828/sakhalin-2038002004.html
На Сахалине нашли жителей, пропавших в лесу пять дней назад
На Сахалине нашли жителей, пропавших в лесу пять дней назад - РИА Новости, 28.08.2025
На Сахалине нашли жителей, пропавших в лесу пять дней назад
На Сахалине нашли в лесу четырех жителей Смирныховского района, которые пропали пять дней назад, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T07:08:00+03:00
2025-08-28T07:08:00+03:00
2025-08-28T12:21:00+03:00
происшествия
сахалин
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038002163_0:430:960:970_1920x0_80_0_0_3a170ddcf6d09c5f30ea647ab0d2dcd5.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 авг — РИА Новости. На Сахалине нашли в лесу четырех жителей Смирныховского района, которые пропали пять дней назад, сообщил региональный главк МЧС. "Четверо жителей Сахалина, в том числе 15-летний подросток, обнаружены в районе реки Гульки. Они заблудились при сборе дикоросов. Сейчас найденные в безопасности, спасатели выводят их из леса", — говорится в релизе. Люди 23 августа ушли за грибами и ягодами и не вернулись.В поисках участвовали 25 спасателей на шести единицах техники, включая кинологический расчет и беспилотники. Они обследовали 12 километров. Сегодня утром воздушную разведку и поиск специалисты вели с вертолета МЧС Ми-8.
https://ria.ru/20250827/primore-2037792055.html
сахалин
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038002163_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_9e8176edcc6cd6be148c0bbe70574ed5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сахалин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Сахалин, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
На Сахалине нашли жителей, пропавших в лесу пять дней назад
На Сахалине нашли четверых жителей, пропавших в лесу пять дней назад