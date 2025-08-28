Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине нашли жителей, пропавших в лесу пять дней назад
07:08 28.08.2025 (обновлено: 12:21 28.08.2025)
На Сахалине нашли жителей, пропавших в лесу пять дней назад
На Сахалине нашли в лесу четырех жителей Смирныховского района, которые пропали пять дней назад, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 28.08.2025
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 авг — РИА Новости. На Сахалине нашли в лесу четырех жителей Смирныховского района, которые пропали пять дней назад, сообщил региональный главк МЧС. "Четверо жителей Сахалина, в том числе 15-летний подросток, обнаружены в районе реки Гульки. Они заблудились при сборе дикоросов. Сейчас найденные в безопасности, спасатели выводят их из леса", — говорится в релизе. Люди 23 августа ушли за грибами и ягодами и не вернулись.В поисках участвовали 25 спасателей на шести единицах техники, включая кинологический расчет и беспилотники. Они обследовали 12 километров. Сегодня утром воздушную разведку и поиск специалисты вели с вертолета МЧС Ми-8.
Поиски пропавших жителей Сахалина сотрудниками МЧС
© МЧС России
Поиски пропавших жителей Сахалина сотрудниками МЧС
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 авг — РИА Новости. На Сахалине нашли в лесу четырех жителей Смирныховского района, которые пропали пять дней назад, сообщил региональный главк МЧС.
"Четверо жителей Сахалина, в том числе 15-летний подросток, обнаружены в районе реки Гульки. Они заблудились при сборе дикоросов. Сейчас найденные в безопасности, спасатели выводят их из леса", — говорится в релизе.
Люди 23 августа ушли за грибами и ягодами и не вернулись.
В поисках участвовали 25 спасателей на шести единицах техники, включая кинологический расчет и беспилотники. Они обследовали 12 километров. Сегодня утром воздушную разведку и поиск специалисты вели с вертолета МЧС Ми-8.
В Приморье нашли пропавших туристов с детьми
27 августа, 09:56
В Приморье нашли пропавших туристов с детьми
