На Сахалине нашли жителей, пропавших в лесу пять дней назад

На Сахалине нашли жителей, пропавших в лесу пять дней назад

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 авг — РИА Новости. На Сахалине нашли в лесу четырех жителей Смирныховского района, которые пропали пять дней назад, сообщил региональный главк МЧС. "Четверо жителей Сахалина, в том числе 15-летний подросток, обнаружены в районе реки Гульки. Они заблудились при сборе дикоросов. Сейчас найденные в безопасности, спасатели выводят их из леса", — говорится в релизе. Люди 23 августа ушли за грибами и ягодами и не вернулись.В поисках участвовали 25 спасателей на шести единицах техники, включая кинологический расчет и беспилотники. Они обследовали 12 километров. Сегодня утром воздушную разведку и поиск специалисты вели с вертолета МЧС Ми-8.

