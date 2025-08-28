РЖД будут использовать ЕБС и ЕСИА для идентификации пассажиров

Рейтинг@Mail.ru
10:52 28.08.2025 (обновлено: 11:16 28.08.2025)
евгений чаркин
ржд
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. РЖД планируют в будущем использовать для идентификации пассажиров при посадке в поезд по биометрии Единую биометрическую систему (ЕБС) и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), сообщил журналистам замгендиректора компании Евгений Чаркин. Он отметил, что согласно тексту постановления, идентификация пассажиров при посадке в поезд с использованием биометрических данных допускается при наличии у перевозчика технической возможности такой идентификации. РЖД, по его словам, всесторонне прорабатывают вопрос о запуске посадки в поезд по биометрии, готовится нормативная база, создается техрешение для отрасли. "Для идентификации пассажиров будут использоваться: Единая биометрическая система — государственная цифровая платформа для сбора, хранения и использования биометрических данных граждан; Единая система идентификации и аутентификации — государственная платформа для санкционированного доступа к информации в государственных информационных и иных системах", - сказал Чаркин в кулуарах международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо". Правительство России разрешило с 1 сентября 2025 года использовать биометрию при оформлении билета и посадке на поезд при наличии технической возможности у перевозчика, следовало из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. Чаркин в марте 2025 года сообщал, что компания тестирует посадку в поезд по биометрии пока в закрытом режиме, но для запуска этой услуги для пассажиров необходимо решить ряд вопросов, связанных с нормативной базой, безопасностью данных пассажиров и их комфортом. Он добавлял тогда, что РЖД будут вводить посадку по биометрии как дополнительную опцию в будущем, а пока пассажирам необходимо иметь при себе для поездки паспорт.
евгений чаркин, ржд
Евгений Чаркин, РЖД
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. РЖД планируют в будущем использовать для идентификации пассажиров при посадке в поезд по биометрии Единую биометрическую систему (ЕБС) и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), сообщил журналистам замгендиректора компании Евгений Чаркин.
Он отметил, что согласно тексту постановления, идентификация пассажиров при посадке в поезд с использованием биометрических данных допускается при наличии у перевозчика технической возможности такой идентификации. РЖД, по его словам, всесторонне прорабатывают вопрос о запуске посадки в поезд по биометрии, готовится нормативная база, создается техрешение для отрасли.
"Для идентификации пассажиров будут использоваться: Единая биометрическая система — государственная цифровая платформа для сбора, хранения и использования биометрических данных граждан; Единая система идентификации и аутентификации — государственная платформа для санкционированного доступа к информации в государственных информационных и иных системах", - сказал Чаркин в кулуарах международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".
Правительство России разрешило с 1 сентября 2025 года использовать биометрию при оформлении билета и посадке на поезд при наличии технической возможности у перевозчика, следовало из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Чаркин в марте 2025 года сообщал, что компания тестирует посадку в поезд по биометрии пока в закрытом режиме, но для запуска этой услуги для пассажиров необходимо решить ряд вопросов, связанных с нормативной базой, безопасностью данных пассажиров и их комфортом. Он добавлял тогда, что РЖД будут вводить посадку по биометрии как дополнительную опцию в будущем, а пока пассажирам необходимо иметь при себе для поездки паспорт.
Евгений ЧаркинРЖД
 
 
