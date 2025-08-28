С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. РЖД представили новые вагоны СВ со спальными местами длиной 2 метра, большими полками над ними для ручной клади, душевой кабиной, утюгом и гладильной доской, передает корреспондент РИА Новости. Вагон выставлен на международном железнодорожном салоне пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо". Тут восемь двухместных купе с горизонтальной компоновкой мест. Длина спальных полок увеличена на 16 сантиметров – до 2 метров. Над спальными местами вместительные полки для хранения ручной клади и спортинвентаря. Есть индивидуальные светодиодные светильники, розетки 220 В и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и мультимедийные экраны с возможностью выбора контента. Помимо современных санузлов, в каждом вагоне оборудована еще и душевая кабина, где можно воспользоваться феном, утюгом и гладильной доской. РЖД в этом году планируют получить от производителя ("Вагонреммаш") 28 таких вагонов.
