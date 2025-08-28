Рейтинг@Mail.ru
РЖД представили новые вагоны СВ - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:59 28.08.2025 (обновлено: 10:18 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/rzhd-2038011903.html
РЖД представили новые вагоны СВ
РЖД представили новые вагоны СВ - РИА Новости, 28.08.2025
РЖД представили новые вагоны СВ
РЖД представили новые вагоны СВ со спальными местами длиной 2 метра, большими полками над ними для ручной клади, душевой кабиной, утюгом и гладильной доской,... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T08:59:00+03:00
2025-08-28T10:18:00+03:00
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038023321_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6811c26ea407abca010e1235f2b6f803.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. РЖД представили новые вагоны СВ со спальными местами длиной 2 метра, большими полками над ними для ручной клади, душевой кабиной, утюгом и гладильной доской, передает корреспондент РИА Новости. Вагон выставлен на международном железнодорожном салоне пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо". Тут восемь двухместных купе с горизонтальной компоновкой мест. Длина спальных полок увеличена на 16 сантиметров – до 2 метров. Над спальными местами вместительные полки для хранения ручной клади и спортинвентаря. Есть индивидуальные светодиодные светильники, розетки 220 В и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и мультимедийные экраны с возможностью выбора контента. Помимо современных санузлов, в каждом вагоне оборудована еще и душевая кабина, где можно воспользоваться феном, утюгом и гладильной доской. РЖД в этом году планируют получить от производителя ("Вагонреммаш") 28 таких вагонов.
https://ria.ru/20250828/rzhd-2038008891.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038023321_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_019f88b36778c0361f2bfdca1025bd0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ржд
РЖД
РЖД представили новые вагоны СВ

РЖД показали новые вагоны СВ с местами 2 метра, утюгом и гладильной доской

© РИА НовостиРЖД представили новые вагоны СВ со спальными местами длиной 2 метра
РЖД представили новые вагоны СВ со спальными местами длиной 2 метра - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости
РЖД представили новые вагоны СВ со спальными местами длиной 2 метра
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. РЖД представили новые вагоны СВ со спальными местами длиной 2 метра, большими полками над ними для ручной клади, душевой кабиной, утюгом и гладильной доской, передает корреспондент РИА Новости.
Вагон выставлен на международном железнодорожном салоне пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".
Тут восемь двухместных купе с горизонтальной компоновкой мест. Длина спальных полок увеличена на 16 сантиметров – до 2 метров.
© РИА НовостиРЖД представили новые вагоны СВ со спальными местами длиной 2 метра
РЖД представили новые вагоны СВ со спальными местами длиной 2 метра
РЖД представили новые вагоны СВ со спальными местами длиной 2 метра
© РИА Новости
1 из 2
© РИА НовостиРЖД представили новые вагоны СВ со спальными местами длиной 2 метра
РЖД представили новые вагоны СВ со спальными местами длиной 2 метра
РЖД представили новые вагоны СВ со спальными местами длиной 2 метра
© РИА Новости
2 из 2
РЖД представили новые вагоны СВ со спальными местами длиной 2 метра
© РИА Новости
1 из 2
РЖД представили новые вагоны СВ со спальными местами длиной 2 метра
© РИА Новости
2 из 2
Над спальными местами вместительные полки для хранения ручной клади и спортинвентаря. Есть индивидуальные светодиодные светильники, розетки 220 В и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и мультимедийные экраны с возможностью выбора контента.
Помимо современных санузлов, в каждом вагоне оборудована еще и душевая кабина, где можно воспользоваться феном, утюгом и гладильной доской.
РЖД в этом году планируют получить от производителя ("Вагонреммаш") 28 таких вагонов.
Новый вагон купе от РЖД на выставке PRO//Движение.Экспо - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
РЖД представили обновленные вагоны купе
Вчера, 08:24
 
РЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала