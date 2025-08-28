Рейтинг@Mail.ru
РЖД представили обновленные вагоны купе - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:24 28.08.2025 (обновлено: 08:36 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/rzhd-2038008891.html
РЖД представили обновленные вагоны купе
РЖД представили обновленные вагоны купе - РИА Новости, 28.08.2025
РЖД представили обновленные вагоны купе
РЖД впервые показали широкой публике новые вагоны купе с полками длиной 2 метра, отдельной душевой и специальным местом для пассажиров с детьми, передает... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T08:24:00+03:00
2025-08-28T08:36:00+03:00
россия
москва
санкт-петербург
олег белозеров
михаил мишустин
трансмашхолдинг
ржд
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037960365_0:150:1280:870_1920x0_80_0_0_5fb3aa1e5756713eadaa25b87a66dbac.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. РЖД впервые показали широкой публике новые вагоны купе с полками длиной 2 метра, отдельной душевой и специальным местом для пассажиров с детьми, передает корреспондент РИА Новости. Вагон выставлен на международном железнодорожном салоне пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо". "Спальные места удобнее за счет увеличенных параметров: ширина полок на 3 сантиметра больше, верхняя полка длиннее на 16 сантиметров, а нижняя – на 6 сантиметров… Помимо двух санузлов есть еще и отдельная душевая. В вагонах действует система покупейного регулирования температуры", - говорится в сообщении РЖД к презентации. Каждое купе оборудовано розетками, выключателями света и сейфами. В столики рядом с нижними местами встроены беспроводные зарядки для смартфонов, для пассажиров верхних полок предусмотрены индивидуальные откидные столики для планшетов и ноутбуков. "Одно из купе в вагоне выполнено в концепции "МАМА+". Для пассажиров с детьми дополнительно увеличена ширина спальных полок, а интерьер оформлен в ярких тонах", - сообщают РЖД. Это подвижной состав так называемого габарита Т. Ранее РЖД и производитель "Трансмашхолдинг" (ТМХ) уже раскрывали некоторые его детали. Так, длина вагона увеличена на 73 сантиметра по сравнению со стандартным, ширина - на 28 сантиметров, проход по салону - на 9 сантиметров, спальные места - на 15 сантиметров. Машиностроительный холдинг также рассказывал, что здесь 40 мест вместо стандартных 36. Гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным говорил, что новые вагоны купе с увеличенным габаритом осенью начнут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом.
https://ria.ru/20250825/rzhd-2037408418.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037960365_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a260e3299b54d2533feb3685db278142.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, санкт-петербург, олег белозеров, михаил мишустин, трансмашхолдинг, ржд, общество
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Олег Белозеров, Михаил Мишустин, Трансмашхолдинг, РЖД, Общество
РЖД представили обновленные вагоны купе

РЖД представили новые вагоны купе с полками длиной 2 метра и отдельной душевой

© Фото : Телеграмма РЖД/TelegramНовый вагон купе от РЖД на выставке PRO//Движение.Экспо
Новый вагон купе от РЖД на выставке PRO//Движение.Экспо - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Фото : Телеграмма РЖД/Telegram
Новый вагон купе от РЖД на выставке PRO//Движение.Экспо
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. РЖД впервые показали широкой публике новые вагоны купе с полками длиной 2 метра, отдельной душевой и специальным местом для пассажиров с детьми, передает корреспондент РИА Новости.
Вагон выставлен на международном железнодорожном салоне пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".
"Спальные места удобнее за счет увеличенных параметров: ширина полок на 3 сантиметра больше, верхняя полка длиннее на 16 сантиметров, а нижняя – на 6 сантиметров… Помимо двух санузлов есть еще и отдельная душевая. В вагонах действует система покупейного регулирования температуры", - говорится в сообщении РЖД к презентации.
Каждое купе оборудовано розетками, выключателями света и сейфами. В столики рядом с нижними местами встроены беспроводные зарядки для смартфонов, для пассажиров верхних полок предусмотрены индивидуальные откидные столики для планшетов и ноутбуков.
"Одно из купе в вагоне выполнено в концепции "МАМА+". Для пассажиров с детьми дополнительно увеличена ширина спальных полок, а интерьер оформлен в ярких тонах", - сообщают РЖД.
Это подвижной состав так называемого габарита Т. Ранее РЖД и производитель "Трансмашхолдинг" (ТМХ) уже раскрывали некоторые его детали. Так, длина вагона увеличена на 73 сантиметра по сравнению со стандартным, ширина - на 28 сантиметров, проход по салону - на 9 сантиметров, спальные места - на 15 сантиметров.
Машиностроительный холдинг также рассказывал, что здесь 40 мест вместо стандартных 36.
Гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным говорил, что новые вагоны купе с увеличенным габаритом осенью начнут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом.
Стенд ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
РЖД открыли движение по новым путям в Хабаровском крае и Амурской области
25 августа, 11:53
 
РоссияМоскваСанкт-ПетербургОлег БелозеровМихаил МишустинТрансмашхолдингРЖДОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала