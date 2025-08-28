Рейтинг@Mail.ru
Руденя поздравил учеников Старицкого округа с наступающим Днем знаний
Тверская область
Тверская область
 
15:12 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/rudenya-2038110639.html
Руденя поздравил учеников Старицкого округа с наступающим Днем знаний
Руденя поздравил учеников Старицкого округа с наступающим Днем знаний - РИА Новости, 28.08.2025
Руденя поздравил учеников Старицкого округа с наступающим Днем знаний
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко поздравили...
2025-08-28T15:12:00+03:00
2025-08-28T15:12:00+03:00
тверская область
игорь руденя
тверская область
день знаний
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038110236_0:86:1280:806_1920x0_80_0_0_e1aaef40871a2b1844a5bc1e1ff9f4b9.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко поздравили первоклассников Старицкого округа с наступающим Днем знаний, сообщает пресс-служба регионального правительства. 28 августа отмечается один из главных православных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Ежегодной традицией в этот день стало напутствие на успешную учебу первоклассников в Старицком Свято-Успенском монастыре. Перед началом праздника митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершил Божественную литургию, состоялся крестный ход вокруг Успенского собора. "Дорогие дети, поздравляю вас с наступающим Днем знаний. Хочу от всей души пожелать вам хорошей учебы, интересных событий и новых друзей в школе. В добрый путь и с праздником!" – обратился к ребятам Руденя. В Старицком округе первый звонок в День знаний прозвучит для 124 первоклассников. Всего 12 школ муниципалитета встретят 1 сентября почти 1700 учащихся. В преддверии нового учебного года в школах и детских садах округа выполнены ремонтные работы. Установлены окна в Емельяновской школе. Обновлено асфальтовое покрытие возле шести школ – Васильевской, Емельяновской, Красновской, Луковниковской, Паньковской и Старицкой, а также у детского сада №2 станции Старица. По программе поддержки местных инициатив установлено детское игровое оборудование на территориях детского сада №3 и дошкольной группы Луковниковской школы. В школе станции Старица обустроена теплица К работе с 1 сентября приступят 257 педагогов округа, из которых 17 – молодые специалисты. Будущим школьникам были переданы подарки от Центра духовного развития детей и молодежи "Образ" при Старицкой обители. Центр был создан в 2008 году. Его воспитанники изучают основы православия, живопись, музыку, театральное искусство, рукоделие, историю старицкой земли, тверского края и другие дисциплины. Старицкий Свято-Успенский монастырь был основан в XII веке. С юных лет здесь воспитывался первый патриарх Московский и всея Руси Иов. В 1997 году в обители возродилась монашеская жизнь, началось восстановление монастыря. С 2001 года реставрацией святыни занимается Фонд возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря. В 2012 году на территории обители установлен памятник святителю Иову. А в четверг состоялось открытие и освящение нового памятного объекта, посвященного 124 инокам Старицкого Успенского монастыря и священноигумену Серапиону. Идея его создания принадлежит Виктору Христенко и родилась из летописного сюжета. Во время монголо-татарского нашествия Старицкий Успенский монастырь несколько раз подвергался нападению. В 1292 году здесь были убиты священноигумен Серапион и 124 монаха. Автором эскиза памятника стал скульптор, член Московского Союза художников Михаил Плохоцкий. В создании участвовали его сыновья, скульпторы Антон и Михаил Плохоцкие. Композиция установлена перед западными воротами обители, при участии Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря там проведено комплексное благоустройство территории. В Старице также проходит фестиваль искусств "Успение". Свои программы представляют мужской хор "Кастальский", воспитанники Центра "Образ", Тверской театр юного зрителя. Руденя и Христенко посетили выступление центра "Образ" на площадке Старицкого Свято-Успенского монастыря.
тверская область
игорь руденя, тверская область, день знаний
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область, День знаний
Руденя поздравил учеников Старицкого округа с наступающим Днем знаний

Игорь Руденя поздравил учеников Старицкого округа с наступающим Днем знаний

© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко поздравляют первоклассников Старицкого округа с наступающим Днем знаний
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко поздравляют первоклассников Старицкого округа с наступающим Днем знаний - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко поздравляют первоклассников Старицкого округа с наступающим Днем знаний
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко поздравили первоклассников Старицкого округа с наступающим Днем знаний, сообщает пресс-служба регионального правительства.
28 августа отмечается один из главных православных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Ежегодной традицией в этот день стало напутствие на успешную учебу первоклассников в Старицком Свято-Успенском монастыре.
Перед началом праздника митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершил Божественную литургию, состоялся крестный ход вокруг Успенского собора.
"Дорогие дети, поздравляю вас с наступающим Днем знаний. Хочу от всей души пожелать вам хорошей учебы, интересных событий и новых друзей в школе. В добрый путь и с праздником!" – обратился к ребятам Руденя.
В Старицком округе первый звонок в День знаний прозвучит для 124 первоклассников. Всего 12 школ муниципалитета встретят 1 сентября почти 1700 учащихся.
В преддверии нового учебного года в школах и детских садах округа выполнены ремонтные работы. Установлены окна в Емельяновской школе. Обновлено асфальтовое покрытие возле шести школ – Васильевской, Емельяновской, Красновской, Луковниковской, Паньковской и Старицкой, а также у детского сада №2 станции Старица.
По программе поддержки местных инициатив установлено детское игровое оборудование на территориях детского сада №3 и дошкольной группы Луковниковской школы. В школе станции Старица обустроена теплица
К работе с 1 сентября приступят 257 педагогов округа, из которых 17 – молодые специалисты.
Будущим школьникам были переданы подарки от Центра духовного развития детей и молодежи "Образ" при Старицкой обители. Центр был создан в 2008 году. Его воспитанники изучают основы православия, живопись, музыку, театральное искусство, рукоделие, историю старицкой земли, тверского края и другие дисциплины.
Старицкий Свято-Успенский монастырь был основан в XII веке. С юных лет здесь воспитывался первый патриарх Московский и всея Руси Иов. В 1997 году в обители возродилась монашеская жизнь, началось восстановление монастыря. С 2001 года реставрацией святыни занимается Фонд возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря.
В 2012 году на территории обители установлен памятник святителю Иову. А в четверг состоялось открытие и освящение нового памятного объекта, посвященного 124 инокам Старицкого Успенского монастыря и священноигумену Серапиону.
Идея его создания принадлежит Виктору Христенко и родилась из летописного сюжета. Во время монголо-татарского нашествия Старицкий Успенский монастырь несколько раз подвергался нападению. В 1292 году здесь были убиты священноигумен Серапион и 124 монаха.
Автором эскиза памятника стал скульптор, член Московского Союза художников Михаил Плохоцкий. В создании участвовали его сыновья, скульпторы Антон и Михаил Плохоцкие.
Композиция установлена перед западными воротами обители, при участии Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря там проведено комплексное благоустройство территории.
В Старице также проходит фестиваль искусств "Успение". Свои программы представляют мужской хор "Кастальский", воспитанники Центра "Образ", Тверской театр юного зрителя.
Руденя и Христенко посетили выступление центра "Образ" на площадке Старицкого Свято-Успенского монастыря.
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьДень знаний
 
 
