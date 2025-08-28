https://ria.ru/20250828/rossiyanin-2038212584.html
Россиянин, находящийся под стражей в США, перенес операцию
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Россиянин Денис Постовой, находящийся под стражей в США, перенес операцию, суд рассмотрит ходатайство о его освобождении до заседания, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Уильям Коффилд. "Ему провели операцию. У него послеоперационные боли, а также проблемы со зрением - катаракта и возможное отслоение сетчатки левого глаза", - сказал защитник. Он добавил, что суд назначил дополнительные слушания по ходатайству об освобождении Постового до суда. "Материалы будут рассмотрены на этой неделе: наша сторона подала документ во вторник, ответ правительства ожидается завтра", - уточнил Коффилд.
