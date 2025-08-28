https://ria.ru/20250828/rossiya-2038207036.html
Многие страны подали заявки на присоединение к ШОС, заявил посол России
Многие страны подали заявки на присоединение к ШОС, заявил посол России - РИА Новости, 28.08.2025
Многие страны подали заявки на присоединение к ШОС, заявил посол России
Многие государства подали заявки на присоединение к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в том числе за пределами Евразии, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T22:32:00+03:00
2025-08-28T22:32:00+03:00
2025-08-28T22:32:00+03:00
россия
китай
евразия
игорь моргулов
шос
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/73/1559197390_0:311:2695:1827_1920x0_80_0_0_b1c69127d514e9dba3ca9a4c4dc66bcd.jpg
ПЕКИН, 28 авг - РИА Новости. Многие государства подали заявки на присоединение к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в том числе за пределами Евразии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. По словам дипломата, сегодня наблюдается рост притягательности ШОС на международной арене. "На что указывают многочисленные заявки государств, в том числе расположенных за пределами Евразии", - сказал Моргулов. С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250828/rossija-2038206637.html
россия
китай
евразия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/73/1559197390_0:26:2695:2047_1920x0_80_0_0_57c5c4085d002cf6f3d943d28bb01583.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, евразия, игорь моргулов, шос, в мире
Россия, Китай, Евразия, Игорь Моргулов, ШОС, В мире
Многие страны подали заявки на присоединение к ШОС, заявил посол России
Посол России в КНР Моргулов: многие страны подали заявки на присоединение к ШОС