Многие страны подали заявки на присоединение к ШОС, заявил посол России

ПЕКИН, 28 авг - РИА Новости. Многие государства подали заявки на присоединение к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в том числе за пределами Евразии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. По словам дипломата, сегодня наблюдается рост притягательности ШОС на международной арене. "На что указывают многочисленные заявки государств, в том числе расположенных за пределами Евразии", - сказал Моргулов. С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

