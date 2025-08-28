Рейтинг@Mail.ru
28.08.2025
Многие страны подали заявки на присоединение к ШОС, заявил посол России
22:32 28.08.2025
Многие страны подали заявки на присоединение к ШОС, заявил посол России
ПЕКИН, 28 авг - РИА Новости. Многие государства подали заявки на присоединение к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в том числе за пределами Евразии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. По словам дипломата, сегодня наблюдается рост притягательности ШОС на международной арене. "На что указывают многочисленные заявки государств, в том числе расположенных за пределами Евразии", - сказал Моргулов. С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
россия, китай, евразия, игорь моргулов, шос, в мире
Россия, Китай, Евразия, Игорь Моргулов, ШОС, В мире
Многие страны подали заявки на присоединение к ШОС, заявил посол России

Посол России в КНР Моргулов: многие страны подали заявки на присоединение к ШОС

Игорь Моргулов
Игорь Моргулов . Архивное фото
ПЕКИН, 28 авг - РИА Новости. Многие государства подали заявки на присоединение к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в том числе за пределами Евразии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
По словам дипломата, сегодня наблюдается рост притягательности ШОС на международной арене.
"На что указывают многочисленные заявки государств, в том числе расположенных за пределами Евразии", - сказал Моргулов.
С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
