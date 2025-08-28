https://ria.ru/20250828/rossiya-2038132017.html
Металлургические компании отметили улучшение логистики поставок
Металлургические компании отметили улучшение логистики поставок - РИА Новости, 28.08.2025
Металлургические компании отметили улучшение логистики поставок
Металлургические компании на совещании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, которое провел вице-премьер РФ... РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Металлургические компании на совещании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, которое провел вице-премьер РФ Александр Новак, отметили улучшение ситуации с логистикой поставок продукции на внутренний рынок и на экспорт, сообщило правительство РФ. "Представители отраслевых компаний отметили улучшение ситуации в области логистики бесперебойных поставок продукции металлургического сектора на внутренний рынок и на экспорт по итогам принятых ранее на подкомиссии решений", - говорится в сообщении.
