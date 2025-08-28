https://ria.ru/20250828/rossiya-2038117991.html

Губернатор Саратовской области доложил Путину о снижении смертности

2025-08-28T15:45:00+03:00

общество

саратовская область

россия

роман бусаргин

владимир путин

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин доложил президенту России Владимиру Путину, что в регионе снизилась смертность от паразитарных, инфекционных заболеваний, от болезней системы кровообращения и органов дыхания. В четверг глава государства принял с докладом саратовского губернатора, который рассказал в том числе о работе медицинских учреждений. "Областная инфекционная больница. Крупнейшее учреждение на 400 коек, в ковидный период переоценить её было тяжело, она пролечила 34,5 тысячи детей. На сегодняшний момент уже благодаря её работе, – полноценно она начала работать в начале 2023 года, – у нас снизилась смертность от паразитарных инфекционных болезней больше чем на 18%", - сказал Бусаргин. Он подчеркнул, что в регионе в 2024 году ввели областной клинический противотуберкулёзный диспансер и корпус областной детской клинической больницы. Также, по словам губернатора, в Саратовской области за два года было создано пять сосудистых центров. "В целом благодаря национальному проекту, инициированному вами, программе первичного звена здравоохранения, строительству поликлиник, приобретению тяжёлого оборудования у нас наблюдается снижение смертности по системам кровообращения на 8,5 процента, на 12,5 процента – органов дыхания и на 18 процентов – смертности от инфекционных заболеваний", - добавил губернатор.

саратовская область

россия

2025

