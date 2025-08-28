Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Саратовской области доложил Путину о снижении смертности
15:45 28.08.2025
Губернатор Саратовской области доложил Путину о снижении смертности
общество
саратовская область
россия
роман бусаргин
владимир путин
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин доложил президенту России Владимиру Путину, что в регионе снизилась смертность от паразитарных, инфекционных заболеваний, от болезней системы кровообращения и органов дыхания. В четверг глава государства принял с докладом саратовского губернатора, который рассказал в том числе о работе медицинских учреждений. "Областная инфекционная больница. Крупнейшее учреждение на 400 коек, в ковидный период переоценить её было тяжело, она пролечила 34,5 тысячи детей. На сегодняшний момент уже благодаря её работе, – полноценно она начала работать в начале 2023 года, – у нас снизилась смертность от паразитарных инфекционных болезней больше чем на 18%", - сказал Бусаргин. Он подчеркнул, что в регионе в 2024 году ввели областной клинический противотуберкулёзный диспансер и корпус областной детской клинической больницы. Также, по словам губернатора, в Саратовской области за два года было создано пять сосудистых центров. "В целом благодаря национальному проекту, инициированному вами, программе первичного звена здравоохранения, строительству поликлиник, приобретению тяжёлого оборудования у нас наблюдается снижение смертности по системам кровообращения на 8,5 процента, на 12,5 процента – органов дыхания и на 18 процентов – смертности от инфекционных заболеваний", - добавил губернатор.
саратовская область
россия
общество, саратовская область, россия, роман бусаргин, владимир путин
Общество, Саратовская область, Россия, Роман Бусаргин, Владимир Путин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин во время встречи
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин доложил президенту России Владимиру Путину, что в регионе снизилась смертность от паразитарных, инфекционных заболеваний, от болезней системы кровообращения и органов дыхания.
В четверг глава государства принял с докладом саратовского губернатора, который рассказал в том числе о работе медицинских учреждений.
"Областная инфекционная больница. Крупнейшее учреждение на 400 коек, в ковидный период переоценить её было тяжело, она пролечила 34,5 тысячи детей. На сегодняшний момент уже благодаря её работе, – полноценно она начала работать в начале 2023 года, – у нас снизилась смертность от паразитарных инфекционных болезней больше чем на 18%", - сказал Бусаргин.
Он подчеркнул, что в регионе в 2024 году ввели областной клинический противотуберкулёзный диспансер и корпус областной детской клинической больницы. Также, по словам губернатора, в Саратовской области за два года было создано пять сосудистых центров.
"В целом благодаря национальному проекту, инициированному вами, программе первичного звена здравоохранения, строительству поликлиник, приобретению тяжёлого оборудования у нас наблюдается снижение смертности по системам кровообращения на 8,5 процента, на 12,5 процента – органов дыхания и на 18 процентов – смертности от инфекционных заболеваний", - добавил губернатор.
