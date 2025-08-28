https://ria.ru/20250828/rossiya-2038110471.html

Мишустин заявил об усилении финансовой дисциплины в России

Мишустин заявил об усилении финансовой дисциплины в России - РИА Новости, 28.08.2025

Мишустин заявил об усилении финансовой дисциплины в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о самом высоком показателе исполнения бюджета в России за последние пять лет, отметив положительную динамику ВВП в РФ, РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T15:11:00+03:00

2025-08-28T15:11:00+03:00

2025-08-28T15:12:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

хорошие новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038107822_0:276:3149:2047_1920x0_80_0_0_63b5cc19cb427323d34578b331078d31.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о самом высоком показателе исполнения бюджета в России за последние пять лет, отметив положительную динамику ВВП в РФ, несмотря на все имеющиеся вызовы. Мишустин в четверг провел заседание правительства, в ходе которого обсуждалось исполнение бюджета за первое полугодие 2025 года. "Усилилась финансовая дисциплина. Показатель исполнения - самый высокий за последние пять лет", - подчеркнул Мишустин. Он отметил, что в 2025 году правительство сконцентрировало усилия на решении двух системных задач: возвращение экономики на траекторию сбалансированного роста и снижение инфляции. "Вопреки всем вызовам, динамика валового внутреннего продукта осталась положительной", - сказал председатель правительства, отметив рост на 1,2%. Кроме того, Мишустин указал, что доходы бюджета составили свыше 17,5 триллионов рублей, превысив аналогичный показатель прошлого года и прогнозные значения.

https://ria.ru/20250816/chukotka-2035758754.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, михаил мишустин