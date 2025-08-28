https://ria.ru/20250828/rossiya-2038110471.html
Мишустин заявил об усилении финансовой дисциплины в России
Мишустин заявил об усилении финансовой дисциплины в России - РИА Новости, 28.08.2025
Мишустин заявил об усилении финансовой дисциплины в России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о самом высоком показателе исполнения бюджета в России за последние пять лет, отметив положительную динамику ВВП в РФ, РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о самом высоком показателе исполнения бюджета в России за последние пять лет, отметив положительную динамику ВВП в РФ, несмотря на все имеющиеся вызовы. Мишустин в четверг провел заседание правительства, в ходе которого обсуждалось исполнение бюджета за первое полугодие 2025 года. "Усилилась финансовая дисциплина. Показатель исполнения - самый высокий за последние пять лет", - подчеркнул Мишустин. Он отметил, что в 2025 году правительство сконцентрировало усилия на решении двух системных задач: возвращение экономики на траекторию сбалансированного роста и снижение инфляции. "Вопреки всем вызовам, динамика валового внутреннего продукта осталась положительной", - сказал председатель правительства, отметив рост на 1,2%. Кроме того, Мишустин указал, что доходы бюджета составили свыше 17,5 триллионов рублей, превысив аналогичный показатель прошлого года и прогнозные значения.
