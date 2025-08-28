Рейтинг@Mail.ru
Технологии СПбГМТУ успешно применяются в судостроении, заявил Патрушев
15:05 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/rossiya-2038109288.html
Технологии СПбГМТУ успешно применяются в судостроении, заявил Патрушев
2025-08-28T15:05:00+03:00
2025-08-28T15:05:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Технологии, созданные Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом (СПбГМТУ, "Корабелка"), успешно применяются в судостроении и смежных отраслях промышленности, а передовые образовательные методики, а передовые образовательные методики, созданные "Корабелкой", внедряются в других российских технических вузах, рассказал помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. В СПбГМТУ за последние три года в числе прочего построен научно-производственный корпус, в структуре "Корабелки" создается объединённый инновационный научно-технический центр "Невская дельта", отметил Патрушев, выступая в четверг в "Корабелке" на совещании по вопросам повышения качества подготовки квалифицированных кадров для судостроительной промышленности. "В результате реализации этих и ряда других мер университет становится крупным научно-технологическим центром и системообразующим судостроительным вузом. Разработанные им инновационные технологии успешно применяются не только в судостроении, но и в ряде смежных отраслей промышленности, а созданные "Корабелкой" передовые образовательные методики распространяются в других технических учебных заведениях", - сказал Патрушев. В "Корабелке" наработана практика реализации сетевых программ бакалавриата и магистратуры по судостроительным специальностям, расширяется участие в этих программах крупных промышленных предприятий, добавил он. За заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров для судостроительных предприятий, значительный вклад в обеспечение обороны и безопасности государства коллективу СПбГМТУ была объявлена благодарность президента России Владимира Путина, отметил Патрушев.
безопасность, россия, николай патрушев, владимир путин, санкт-петербургский государственный морской технический университет (спбгмту), общество
Безопасность, Россия, Николай Патрушев, Владимир Путин, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ), Общество
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПредседатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев
Председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев. Архивное фото
Патрушев рассказал о реакции Путина на новые объекты "Корабелки"
