Черного аиста и двух орланов выпустили из заказника во Владимирской области

28.08.2025

Черного аиста и двух орланов выпустили из заказника во Владимирской области

Черного аиста и двух орланов-белохвостов, занесенных в Красную книгу РФ, выпустили из заказника во Владимирской области, сообщил Росприроднадзор.

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Черного аиста и двух орланов-белохвостов, занесенных в Красную книгу РФ, выпустили из заказника во Владимирской области, сообщил Росприроднадзор. В ведомстве рассказали, что черный аист по имени Кузя поступил в реабилитационный центр для птиц "Воронье гнездо" ослабленным птенцом из Смоленской области. Здесь он перезимовал, восстановился и окреп. Орланов-белохвостов зовут Орландо и Смауг. Один из них попал в центр с заболеванием, другой - с тяжелыми травмами, полученными при столкновении с машиной, после которых он долго восстанавливался. "Сотрудники Росприроднадзора вместе со специалистами центра "Воронье гнездо" и региональными природоохранными учреждениями выпустили в дикую природу черного аиста и двух орланов-белохвостов", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что выпуск птиц произошел на территории Клязьминско-Лухского заказника во Владимирской области, где живут редкие и охраняемые виды. "Теперь Кузя вернулся в естественную среду. Он окольцован — при необходимости специалисты смогут снова прийти ему на помощь, а при встрече с людьми его можно будет легко идентифицировать", - добавили в Росприроднадзоре.

