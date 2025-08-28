Рейтинг@Mail.ru
Черного аиста и двух орланов выпустили из заказника во Владимирской области
14:54 28.08.2025
Черного аиста и двух орланов выпустили из заказника во Владимирской области
Черного аиста и двух орланов выпустили из заказника во Владимирской области - РИА Новости, 28.08.2025
Черного аиста и двух орланов выпустили из заказника во Владимирской области
Черного аиста и двух орланов-белохвостов, занесенных в Красную книгу РФ, выпустили из заказника во Владимирской области, сообщил Росприроднадзор. РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Черного аиста и двух орланов-белохвостов, занесенных в Красную книгу РФ, выпустили из заказника во Владимирской области, сообщил Росприроднадзор. В ведомстве рассказали, что черный аист по имени Кузя поступил в реабилитационный центр для птиц "Воронье гнездо" ослабленным птенцом из Смоленской области. Здесь он перезимовал, восстановился и окреп. Орланов-белохвостов зовут Орландо и Смауг. Один из них попал в центр с заболеванием, другой - с тяжелыми травмами, полученными при столкновении с машиной, после которых он долго восстанавливался. "Сотрудники Росприроднадзора вместе со специалистами центра "Воронье гнездо" и региональными природоохранными учреждениями выпустили в дикую природу черного аиста и двух орланов-белохвостов", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что выпуск птиц произошел на территории Клязьминско-Лухского заказника во Владимирской области, где живут редкие и охраняемые виды. "Теперь Кузя вернулся в естественную среду. Он окольцован — при необходимости специалисты смогут снова прийти ему на помощь, а при встрече с людьми его можно будет легко идентифицировать", - добавили в Росприроднадзоре.
© Фото : Росприроднадзор/TelegramЧерного аиста выпустили из заказника во Владимирской области
Черного аиста выпустили из заказника во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Фото : Росприроднадзор/Telegram
Черного аиста выпустили из заказника во Владимирской области
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Черного аиста и двух орланов-белохвостов, занесенных в Красную книгу РФ, выпустили из заказника во Владимирской области, сообщил Росприроднадзор.
В ведомстве рассказали, что черный аист по имени Кузя поступил в реабилитационный центр для птиц "Воронье гнездо" ослабленным птенцом из Смоленской области. Здесь он перезимовал, восстановился и окреп. Орланов-белохвостов зовут Орландо и Смауг. Один из них попал в центр с заболеванием, другой - с тяжелыми травмами, полученными при столкновении с машиной, после которых он долго восстанавливался.
© Фото : Росприроднадзор/TelegramОрлана-белохвостова выпустили из заказника во Владимирской области
Орлана-белохвостова выпустили из заказника во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Фото : Росприроднадзор/Telegram
Орлана-белохвостова выпустили из заказника во Владимирской области
"Сотрудники Росприроднадзора вместе со специалистами центра "Воронье гнездо" и региональными природоохранными учреждениями выпустили в дикую природу черного аиста и двух орланов-белохвостов", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что выпуск птиц произошел на территории Клязьминско-Лухского заказника во Владимирской области, где живут редкие и охраняемые виды.
"Теперь Кузя вернулся в естественную среду. Он окольцован — при необходимости специалисты смогут снова прийти ему на помощь, а при встрече с людьми его можно будет легко идентифицировать", - добавили в Росприроднадзоре.
Популяция краснокнижных ластоногих в Кроноцком заповеднике и Южно-Камчатском заказнике - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
На Камчатке выросла численность краснокнижных тюленей
7 августа, 10:20
 
