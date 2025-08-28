https://ria.ru/20250828/rossija-2038077297.html

Песков ответил на вопрос о продолжении переговоров по Украине

Песков ответил на вопрос о продолжении переговоров по Украине - РИА Новости, 28.08.2025

Песков ответил на вопрос о продолжении переговоров по Украине

Россия сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров для политико-дипломатического достижения своих целей на Украине, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.08.2025

в мире

россия

украина

дмитрий песков

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россия сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров для политико-дипломатического достижения своих целей на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса с тем, чтобы именно политико-дипломатическими средствами достигнуть тех целей, которые перед нами стоят", - сказал Песков.

россия

украина

2025

Новости

