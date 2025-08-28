https://ria.ru/20250828/rossija-2038077297.html
Песков ответил на вопрос о продолжении переговоров по Украине
Песков ответил на вопрос о продолжении переговоров по Украине
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россия сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров для политико-дипломатического достижения своих целей на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса с тем, чтобы именно политико-дипломатическими средствами достигнуть тех целей, которые перед нами стоят", - сказал Песков.
