Росавтодор оценит влияние "Платона" на экономику регионов

22:45 28.08.2025 (обновлено: 14:02 29.08.2025)
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) в настоящее время проводит оценку влияния на экономику возможного распространения системы "Платон" на региональные дороги, говорить о сроках преждевременно, сообщили РИА Новости в ведомстве. Государственная система взимания платы с грузовиков свыше 12 тонн за проезд "Платон" была введена правительством РФ в 2015 году для поддержания федеральных автомобильных дорог в нормативном состоянии. Ранее в четверг ряд СМИ со ссылкой на проведенную летом этого года ФКУ "Дороги России" госзакупку на разработку системы сбора платежей за проезд по региональным дорогам для водителей тяжеловозов сообщили о планах властей ввести сбор, аналогичный "Платону", в регионах. "В настоящее время оценивается влияние на экономику возможности распространения системы "Платон" на региональные дороги. Для проведения такой оценки нужно провести соответствующие исследования и моделирование", - говорится в сообщении. Уточняется, что только после проведения вышеуказанных процедур будут оцениваться возможность и варианты распространения системы на региональные дороги. "В связи с тем, что никакие исследования еще не проведены, то говорить о каких-либо сроках и деталях преждевременно", - добавили в Росавтодоре.
Автомашина контроля оплаты проезда пользователей
Автомашина контроля оплаты проезда пользователей. Архивное фото
