https://ria.ru/20250828/razvitie-2038096690.html

Ростовская область: ставка на большой мультипликативный эффект

Ростовская область: ставка на большой мультипликативный эффект - РИА Новости, 28.08.2025

Ростовская область: ставка на большой мультипликативный эффект

Ростовская область активно усиливает поддержку промпредприятий и сельского хозяйства. Помогая своим производителям включаться в новые масштабные проекты, регион РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T14:22:00+03:00

2025-08-28T14:22:00+03:00

2025-08-28T14:22:00+03:00

ростовская область

ростовская область

россия

юрий слюсарь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038098422_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_fce925fd4c94621a2975222835dd3a07.jpg

Ростовская область активно усиливает поддержку промпредприятий и сельского хозяйства. Помогая своим производителям включаться в новые масштабные проекты, регион делает ставку на мультипликативный эффект не только для экономики, но и для социальной сферы. В августе врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь обсудил вопросы развития региона с федеральными властями и заручился поддержкой по многим важным направлениям, что открывает позитивные перспективы для экономики области. Подробнее об этом – в материале РИА Новости. "Раскачать" рынок мерами поддержки На прошлой неделе Юрий Слюсарь обсудил социально-экономическое развитие области и реализацию ключевых инвестпроектов с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым, который посетил Ростов-на-Дону. Глава региона поднял вопросы развития донских промпредприятий. В частности, он предложил поддержать инвестиционную программу развития Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ). "Новочеркасский электровозостроительный завод – большое, мощное предприятие, входящее в группу компаний "Трансмашхолдинг". Они реализуют инвестпроект по расширению производства. Выстраивают новый технологический процесс, переходят на отечественные тяговые двигатели, фактически закрывая эту нишу. Рассчитывают получить помощь через новый формат государственно-частного партнерства – через капитальный грант. Хотим, чтобы НЭВЗ был пионером в этом формате", – рассказал Слюсарь. По его словам, "Трансмашхолдинг" планирует вложить в обновление НЭВЗ более 43 миллиардов рублей, чтобы нарастить производственные мощности – до 700 секций электровозов в год. Также в планах – разработать две новые модели электровозов, локализовать производство компонентов, модернизировать и расширить испытательную базу, создать дополнительную инженерную инфраструктуру. Денис Мантуров, в свою очередь, поручил Минпромторгу России рассмотреть возможность поддержки этого проекта в рамках бюджета 2026 года. Помощь государства важна и для реализации планов группы компаний "БТК", которая занимается текстильным производством в городе Шахты и намерена его расширить. На ее базе уже создан кластер инновационной легкой промышленности, включенный в реестр Минпромторга России. А специальный инвестконтракт предусматривает для "БТК" ряд преференций, в том числе нулевую ставку по налогу на прибыль. По словам врио губернатора, инвестор планирует в полтора раза нарастить мощности ткацкого, отделочного и печатного производств, чтобы выпускать более широкую линейку тканей. Для этого компания рассчитывает получить из Фонда развития промышленности льготный заем в размере 2 миллиардов рублей. Компания снижает зависимость региона от импорта за счет собственного производства полиамидной нити, необходимой, в том числе, для изготовления изделий технического и военного назначения. Денис Мантуров отметил, что это особенно важно в контексте решения президента России о запрете закупок военной формы из иностранных тканей и сырья. "Это приоритетное направление – постараемся поддержать", – сказал первый зампред правительства РФ. По его словам, в целом промышленность региона растет, при этом по некоторым направлениям есть вопросы, в том числе сельскохозяйственному машиностроению. "Но правительство в лице Минпромторга, Минсельхоза, институтов развития сегодня активно работает над тем, чтобы "раскачать" рынок мерами поддержки. Судя по тенденции, которую мы видим по июлю, с этой задачей мы поступательно справимся", – сказал Мантуров. Промышленность Ростовской области динамично развивается, в том числе за счет федеральной поддержки: за три года (с 2022 по 2025-й) по госпрограммам Минпромторга на эти цели было направлено около 58 миллиардов рублей. Помощь аграриям В середине августа Юрий Слюсарь рассказал о развитии Ростовской области главе государства. На встрече в Кремле он сообщил Владимиру Путину как об успехах, так и о нуждах региона. В том числе речь шла о поддержке донских аграриев в связи с убытками из-за аномальных погодных условий этого года. Так, президент поддержал предложение о введении моратория на банкротство донских сельхозпредприятий, чтобы спасти малый и средний бизнес в сфере АПК. Глава региона поручил областному правительству и профильным службам оперативно подготовить необходимую нормативную базу для внедрения механизмов защиты урожая от неблагоприятных погодных факторов, усилить работу с аграриями по страхованию рисков, а также разработать программу по восстановлению защитных лесополос с возможностью возмещения затрат сельхозпроизводителям. Еще одна хорошая новость для АПК региона: Ростовской области выделят дополнительные лимиты льготного кредитования, что позволит донским аграриям привлечь до 15 миллиардов рублей на проведение осенней посевной. Обновление ЖКХ и поддержка ветеранов Также на встрече с президентом обсуждалось завершение строительства "Западной хорды", которая должна замкнуть Ростовское транспортное кольцо. Это позволит вывести транзитный грузовой поток из столицы региона и улучшить логистику. Кроме того, Ростовскую область ждет масштабное обновление коммунального хозяйства. На встрече с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным глава региона поднял вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры по федеральной программе. По словам Слюсаря, износ сетей достигает 80%, поэтому работы планируется выполнить в сжатые сроки – начать в уже в этом году и завершить в 2026-м. На эти цели Ростовская область получила более 3 миллиардов рублей. Особое внимание глава Ростовской области уделил приоритетному пилотному проекту региона по комплексной поддержке участников СВО в формате "одного окна". Кроме того, в регионе планируется построить современный многопрофильный социально-реабилитационный центр, где смогут восстанавливаться участники СВО и жители, получившие травмы на производстве. Строительство планируется начать уже в 2026 году в Усть-Донецком районе. В реализации этого проекта врио губернатора заручился поддержкой министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова. По итогам встречи с президентом и федеральными министрами Юрий Слюсарь сообщил региональному правительству о готовности государства оказывать всестороннюю помощь Ростовской области и поручил своей команде подготовить необходимые распоряжения.

https://ria.ru/20250809/rostov-2034358768.html

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, россия, юрий слюсарь