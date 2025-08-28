Глава МИД ФРГ призвал дождаться итогов расследования по "Северным потокам"
Вадефуль сделает выводы по итогам расследования по "Северным потокам"
© AP Photo / Carlos JassoЙохан Вадефуль
© AP Photo / Carlos Jasso
Йохан Вадефуль. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль завял, что сделает "политические выводы", когда появятся результаты расследования по диверсиям на газопроводах "Северный поток".
Немецкие следователи установили "явные связи" с ВСУ или спецслужбами Украины у части экипажа, предположительно, причастной к подрывам газопроводов "Северные потоки", яхты "Андромеда", сообщил ранее телеканал ARD со ссылкой на совместное с газетами Zeit и Süddeutsche Zeitung журналистское расследование.
"В правовом государстве мы должны дождаться результатов расследования. Когда они будут готовы, я смогу оценить их и при необходимости сделать политические выводы", - заявил находящийся с визитом в Эстонии Вадефуль во время совместной пресс-конференции с эстонским коллегой. Трансляция велась в YouTube-канале министерства иностранных дел Эстонии.
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Сергея Кузнецова задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей.
Суд города Болонья 22 августа подтвердил арест Кузнецова и назначил следующее заседание на 3 сентября. Как заявил РИА Новости адвокат украинца, технически будущее слушание уже может привести к вынесению решения об экстрадиции в Германию. От добровольной выдачи Кузнецов на заседании отказался. Сейчас он находится в тюрьме Римини.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
