В Крыму и Белгородской области сбили два беспилотника ВСУ

В Крыму и Белгородской области сбили два беспилотника ВСУ

2025-08-28T19:36:00+03:00

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью и Крымом, сообщило Минобороны РФ в четверг."Двадцать восьмого августа с 14.30 до 15.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному над территориями Республики Крым и Белгородской области", - говорится в сообщении ведомства.

