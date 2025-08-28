https://ria.ru/20250828/pvo-2038180088.html
В Крыму и Белгородской области сбили два беспилотника ВСУ
Средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью и Крымом, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T19:36:00+03:00
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью и Крымом, сообщило Минобороны РФ в четверг."Двадцать восьмого августа с 14.30 до 15.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному над территориями Республики Крым и Белгородской области", - говорится в сообщении ведомства.
