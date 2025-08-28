https://ria.ru/20250828/putin-2038089781.html

Патрушев рассказал о реакции Путина на новые объекты "Корабелки"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, посещая в нынешнем году Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ, "Корабелка"), дал высокую оценку работе новых объектов вуза, рассказал помощник главы государства, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. В СПбГМТУ за последние три года в числе прочего построены научно-производственный корпус, медико-профилактический центр с модулем лучевой диагностики, центр единоборств и два студенческих общежития, отметил Патрушев, выступая в четверг в "Корабелке" на совещании по вопросам повышения качества подготовки квалифицированных кадров для судостроительной промышленности. "С рядом из этих объектов в 2025 году ознакомился президент Российской Федерации. Дана высокая оценка", - сказал Патрушев. Путин в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург в День Военно-морского флота РФ 27 июля посетил учебно-лабораторный и научно-производственный корпуса СПбГМТУ, а также центр единоборств "Корабелки".

