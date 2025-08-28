Рейтинг@Mail.ru
Патрушев рассказал о реакции Путина на новые объекты "Корабелки"
13:40 28.08.2025
Патрушев рассказал о реакции Путина на новые объекты "Корабелки"
Патрушев рассказал о реакции Путина на новые объекты "Корабелки" - РИА Новости, 28.08.2025
Патрушев рассказал о реакции Путина на новые объекты "Корабелки"
Президент России Владимир Путин, посещая в нынешнем году Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ, "Корабелка"), дал высокую РИА Новости, 28.08.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, посещая в нынешнем году Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ, "Корабелка"), дал высокую оценку работе новых объектов вуза, рассказал помощник главы государства, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. В СПбГМТУ за последние три года в числе прочего построены научно-производственный корпус, медико-профилактический центр с модулем лучевой диагностики, центр единоборств и два студенческих общежития, отметил Патрушев, выступая в четверг в "Корабелке" на совещании по вопросам повышения качества подготовки квалифицированных кадров для судостроительной промышленности. "С рядом из этих объектов в 2025 году ознакомился президент Российской Федерации. Дана высокая оценка", - сказал Патрушев. Путин в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург в День Военно-морского флота РФ 27 июля посетил учебно-лабораторный и научно-производственный корпуса СПбГМТУ, а также центр единоборств "Корабелки".
россия, санкт-петербург, николай патрушев, владимир путин, общество
Россия, Санкт-Петербург, Николай Патрушев, Владимир Путин, Общество
Патрушев рассказал о реакции Путина на новые объекты "Корабелки"

Путин высоко оценил новые объекты "Корабелки"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, посещая в нынешнем году Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ, "Корабелка"), дал высокую оценку работе новых объектов вуза, рассказал помощник главы государства, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
В СПбГМТУ за последние три года в числе прочего построены научно-производственный корпус, медико-профилактический центр с модулем лучевой диагностики, центр единоборств и два студенческих общежития, отметил Патрушев, выступая в четверг в "Корабелке" на совещании по вопросам повышения качества подготовки квалифицированных кадров для судостроительной промышленности.
"С рядом из этих объектов в 2025 году ознакомился президент Российской Федерации. Дана высокая оценка", - сказал Патрушев.
Путин в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург в День Военно-морского флота РФ 27 июля посетил учебно-лабораторный и научно-производственный корпуса СПбГМТУ, а также центр единоборств "Корабелки".
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин посещает центр единоборств Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. 27 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Путин посетил Центр единоборств "Корабелки"
РоссияСанкт-ПетербургНиколай ПатрушевВладимир ПутинОбщество
 
 
