28.08.2025
12:10 28.08.2025
Выставка "Курс на север" открылась в Пушкинском музее
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Выставка "Курс на север", посвященная художественному осмыслению образа Крайнего Севера, открылась в среду в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.&quot;Наша выставка посвящена той части суши, которая столетиями оставалась недостижимым и практически мифическим пространством. Суровая красота и необъятные просторы привлекали художников на протяжении нескольких веков, становясь для них не просто темой для творчества, но и подлинным испытанием духа. Выставка &quot;Курс на Север&quot; показывает, как разные поколения мастеров пытались понять душу этих загадочных земель, где природа остается главным творцом, а человек - лишь внимательным наблюдателем&quot;, – отметила директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Ольга Галактионова.По словам заведующей отделом нового западного искусства ГМИИ имени А.С. Пушкина Александры Даниловой, выставка представляет собой штрихи и страницы путешествия на Север сквозь века, объединяющие множество разных историй и диалогов, которые происходили между художниками и Севером.Посетители могут проследить путь освоения Севера длиной почти в четыре столетия - от гравюр путешественников XVIII века до работ известных российских мастеров. Среди экспонатов - произведения Валентина Серова, Александра Маковского, Николая Досекина, графика Евгении Эвенбах, серия Виктора Бибикова и Александра Меркулова, а также собрание произведений американского художника-путешественника Рокуэлла Кентаэ, подаренное Советскому Союзу самим художником.Отдельный раздел выставки посвящен явлению "северного изобразительного стиля" в работах студентов Института народов Севера, основанного в 1929 году. Завершают экспозицию произведения современных мастеров - Эрика Булатова, Алёны Кировой и Нелли Фроловой.Особое место занимает проект "Мангазейский морской ход" - реконструкция плавания русских первопроходцев XVIII века по Северному морскому пути. В 2023 году экспедиция преодолела более 3 тысяч километров на построенном по старинным технологиям деревянном карбасе, повторив путь от Архангельска до Мангазеи. Участниками экспедиции были Евгений Шкаруба, Даниил Шкаруба, Егор Шкаруба, Александр Горожанцев и другие.Экспозиция размещена в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков и будет работать с 28 августа по 12 октября.
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Выставка "Курс на север", посвященная художественному осмыслению образа Крайнего Севера, открылась в среду в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
"Наша выставка посвящена той части суши, которая столетиями оставалась недостижимым и практически мифическим пространством. Суровая красота и необъятные просторы привлекали художников на протяжении нескольких веков, становясь для них не просто темой для творчества, но и подлинным испытанием духа. Выставка "Курс на Север" показывает, как разные поколения мастеров пытались понять душу этих загадочных земель, где природа остается главным творцом, а человек - лишь внимательным наблюдателем", – отметила директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Ольга Галактионова.

По словам заведующей отделом нового западного искусства ГМИИ имени А.С. Пушкина Александры Даниловой, выставка представляет собой штрихи и страницы путешествия на Север сквозь века, объединяющие множество разных историй и диалогов, которые происходили между художниками и Севером.
Посетители могут проследить путь освоения Севера длиной почти в четыре столетия - от гравюр путешественников XVIII века до работ известных российских мастеров. Среди экспонатов - произведения Валентина Серова, Александра Маковского, Николая Досекина, графика Евгении Эвенбах, серия Виктора Бибикова и Александра Меркулова, а также собрание произведений американского художника-путешественника Рокуэлла Кентаэ, подаренное Советскому Союзу самим художником.
Отдельный раздел выставки посвящен явлению "северного изобразительного стиля" в работах студентов Института народов Севера, основанного в 1929 году. Завершают экспозицию произведения современных мастеров - Эрика Булатова, Алёны Кировой и Нелли Фроловой.
Особое место занимает проект "Мангазейский морской ход" - реконструкция плавания русских первопроходцев XVIII века по Северному морскому пути. В 2023 году экспедиция преодолела более 3 тысяч километров на построенном по старинным технологиям деревянном карбасе, повторив путь от Архангельска до Мангазеи. Участниками экспедиции были Евгений Шкаруба, Даниил Шкаруба, Егор Шкаруба, Александр Горожанцев и другие.
Экспозиция размещена в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков и будет работать с 28 августа по 12 октября.
