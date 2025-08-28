https://ria.ru/20250828/prokuratura-2038110001.html

Прокуратура просит признать архиепископа Аджапахяна виновным

ЕРЕВАН, 28 авг – РИА Новости. Прокуратура просит суд в Ереване признать архиепископа Микаэла Аджапахяна виновным в публичных призывах к захвату власти, заявил в четверг в ходе судебного процесса гособвинитель Ваан Арутюнян. "Ходатайствуем признать обвиняемого виновным по статье "публичные призывы к захвату власти с использованием СМИ или информационно-коммуникационных технологий, и вынести обвинительный вердикт", - заявил он. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает пять лет лишения свободы. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* запрещена в РФ как экстремистская

