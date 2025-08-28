https://ria.ru/20250828/prigovor-2038018344.html
Жительница Рязани получила срок за работу на украинскую разведку
Жительница Рязани получила срок за работу на украинскую разведку - РИА Новости, 28.08.2025
Жительница Рязани получила срок за работу на украинскую разведку
Жительница Рязани осуждена на пять лет колонии за попытки добыть для военной разведки Украины информацию, способную нанести ущерб безопасности РФ, сообщает ЦОС... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T09:47:00+03:00
2025-08-28T09:47:00+03:00
2025-08-28T09:47:00+03:00
происшествия
россия
украина
рязань
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
рязанский областной суд
whatsapp inc.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Жительница Рязани осуждена на пять лет колонии за попытки добыть для военной разведки Украины информацию, способную нанести ущерб безопасности РФ, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Рязанским областным судом за сотрудничество с главным управлением разведки министерства обороны Украины осуждена и приговорена к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима уроженка Азербайджана, гражданка РФ, 1970 года рождения", - говорится в сообщении. Отмечается, что она инициировала контакт с украинской спецслужбой через мессенджеры WhatsApp и Signal и пыталась собрать разведывательную информацию против России. Ее действия были пресечены ФСБ, возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве с иностранными государствами.
https://ria.ru/20250826/vzyatka-2037740258.html
россия
украина
рязань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина, рязань, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рязанский областной суд, whatsapp inc.
Происшествия, Россия, Украина, Рязань, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Рязанский областной суд, WhatsApp Inc.
Жительница Рязани получила срок за работу на украинскую разведку
Жительница Рязани получила пять лет колонии за связь с украинской разведкой