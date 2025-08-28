https://ria.ru/20250828/prigovor-2038018344.html

Жительница Рязани получила срок за работу на украинскую разведку

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Жительница Рязани осуждена на пять лет колонии за попытки добыть для военной разведки Украины информацию, способную нанести ущерб безопасности РФ, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Рязанским областным судом за сотрудничество с главным управлением разведки министерства обороны Украины осуждена и приговорена к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима уроженка Азербайджана, гражданка РФ, 1970 года рождения", - говорится в сообщении. Отмечается, что она инициировала контакт с украинской спецслужбой через мессенджеры WhatsApp и Signal и пыталась собрать разведывательную информацию против России. Ее действия были пресечены ФСБ, возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве с иностранными государствами.

