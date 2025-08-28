https://ria.ru/20250828/priamurja-2038005733.html
В Приамурье при столкновении машины с поездом погиб человек
В Приамурье при столкновении машины с поездом погиб человек - РИА Новости, 28.08.2025
В Приамурье при столкновении машины с поездом погиб человек
Легковой автомобиль Toyota Wish столкнулся на железнодорожном переезде с приближающимся пассажирским поездом в Благовещенске Амурской области, водитель авто... РИА Новости, 28.08.2025
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 авг – РИА Новости. Легковой автомобиль Toyota Wish столкнулся на железнодорожном переезде с приближающимся пассажирским поездом в Благовещенске Амурской области, водитель авто погиб, ожидается задержка поездов, сообщает ЗабЖД и госавтоинспекция региона. "Сегодня в 10:07 (время местное) на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Моховая Падь и Благовещенск ЗабЖД при исправно действующей сигнализации водитель легкового автомобиля выехал пути перед приближающимся пассажирским поездом №392 сообщением Чита – Благовещенск. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении ЗабЖД. По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля погиб. Пассажиры и локомотивная бригада пассажирского поезда за медицинской помощью не обращались. Ожидается задержка пассажирских поездов №392 Чита – Благовещенск и №318 Нижний Бестях – Благовещенск, уточнили в ЗабЖД. По данным амурской госавтоинспекции, ДТП произошло на 103-м километре перегона Моховая Падь – Благовещенск. В результате автоаварии водитель Toyota Wish 1989 года рождения от полученных травм скончался. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
благовещенск
чита
амурская область
