https://ria.ru/20250828/pozhar-2038075375.html

Площадь лесного пожара под Геленджиком увеличилась до 15,5 гектара

Площадь лесного пожара под Геленджиком увеличилась до 15,5 гектара - РИА Новости, 28.08.2025

Площадь лесного пожара под Геленджиком увеличилась до 15,5 гектара

Площадь лесного пожара на территории Пшадского лесничества под Геленджиком увеличилась до 15,5 гектара, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T13:05:00+03:00

2025-08-28T13:05:00+03:00

2025-08-28T13:07:00+03:00

происшествия

россия

геленджик

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036139987_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e6e7d8ad9b9f44a3d4a8954a4ae97d4d.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Площадь лесного пожара на территории Пшадского лесничества под Геленджиком увеличилась до 15,5 гектара, сообщили в пресс-службе МЧС России."Площадь пожара увеличилась до 15,5 гектаров. Тушение осуществляется на четырех очагах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250828/pozhar-2038019546.html

россия

геленджик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, геленджик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)