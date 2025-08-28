https://ria.ru/20250828/pozhar-2038075375.html
Площадь лесного пожара под Геленджиком увеличилась до 15,5 гектара
Площадь лесного пожара под Геленджиком увеличилась до 15,5 гектара
Площадь лесного пожара на территории Пшадского лесничества под Геленджиком увеличилась до 15,5 гектара, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Площадь лесного пожара на территории Пшадского лесничества под Геленджиком увеличилась до 15,5 гектара, сообщили в пресс-службе МЧС России."Площадь пожара увеличилась до 15,5 гектаров. Тушение осуществляется на четырех очагах", - говорится в сообщении.
