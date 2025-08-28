Рейтинг@Mail.ru
Площадь лесного пожара под Геленджиком увеличилась до 15,5 гектара - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 28.08.2025 (обновлено: 13:07 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/pozhar-2038075375.html
Площадь лесного пожара под Геленджиком увеличилась до 15,5 гектара
Площадь лесного пожара под Геленджиком увеличилась до 15,5 гектара - РИА Новости, 28.08.2025
Площадь лесного пожара под Геленджиком увеличилась до 15,5 гектара
Площадь лесного пожара на территории Пшадского лесничества под Геленджиком увеличилась до 15,5 гектара, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T13:05:00+03:00
2025-08-28T13:07:00+03:00
происшествия
россия
геленджик
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036139987_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e6e7d8ad9b9f44a3d4a8954a4ae97d4d.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Площадь лесного пожара на территории Пшадского лесничества под Геленджиком увеличилась до 15,5 гектара, сообщили в пресс-службе МЧС России."Площадь пожара увеличилась до 15,5 гектаров. Тушение осуществляется на четырех очагах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250828/pozhar-2038019546.html
россия
геленджик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036139987_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a2db96414febd7f3ec37e8adaffe764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, геленджик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Геленджик, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь лесного пожара под Геленджиком увеличилась до 15,5 гектара

Площадь пожара в лесничестве под Геленджиком увеличилась до 15,5 гектара

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Площадь лесного пожара на территории Пшадского лесничества под Геленджиком увеличилась до 15,5 гектара, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Площадь пожара увеличилась до 15,5 гектаров. Тушение осуществляется на четырех очагах", - говорится в сообщении.
Вертолет МЧС - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
К тушению пожара под Геленджиком привлекли авиацию МЧС
Вчера, 09:58
 
ПроисшествияРоссияГеленджикМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала