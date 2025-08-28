https://ria.ru/20250828/pozhar-2038036645.html

В Самарской области потушили пожар после атаки БПЛА

Пожар, возникший после атаки БПЛА, потушили в кратчайшие сроки в Самарской области, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2025

САМАРА, 28 авг - РИА Новости. Пожар, возникший после атаки БПЛА, потушили в кратчайшие сроки в Самарской области, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале."Сегодня над территорией Самарской области уничтожен 21 БПЛА. Благодарю Минобороны, специалистов ПВО, которые сделали все возможное, чтобы отбить атаку врага и минимизировать урон. Спасибо оперативным службам, которые быстро и слаженно устранили последствия. Возникший пожар был потушен в кратчайшие сроки", - написал Федорищев.Губернатор призвал жителей региона, администраторов Telegram-каналов и сообществ во "ВКонтакте" не публиковать фото и видео с мест падения беспилотников."Противник использует подобные материалы для организации следующих атак, глумится и искажает факты, которые затем распространяются как фейки. Авторы таких публикаций способствуют преступным действиям врага", - отметил Федорищев.

