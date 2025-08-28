Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области потушили пожар после атаки БПЛА
11:09 28.08.2025 (обновлено: 11:24 28.08.2025)
В Самарской области потушили пожар после атаки БПЛА
Пожар, возникший после атаки БПЛА, потушили в кратчайшие сроки в Самарской области, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2025
самарская область
происшествия
САМАРА, 28 авг - РИА Новости. Пожар, возникший после атаки БПЛА, потушили в кратчайшие сроки в Самарской области, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале."Сегодня над территорией Самарской области уничтожен 21 БПЛА. Благодарю Минобороны, специалистов ПВО, которые сделали все возможное, чтобы отбить атаку врага и минимизировать урон. Спасибо оперативным службам, которые быстро и слаженно устранили последствия. Возникший пожар был потушен в кратчайшие сроки", - написал Федорищев.Губернатор призвал жителей региона, администраторов Telegram-каналов и сообществ во "ВКонтакте" не публиковать фото и видео с мест падения беспилотников."Противник использует подобные материалы для организации следующих атак, глумится и искажает факты, которые затем распространяются как фейки. Авторы таких публикаций способствуют преступным действиям врага", - отметил Федорищев.
самарская область
САМАРА, 28 авг - РИА Новости. Пожар, возникший после атаки БПЛА, потушили в кратчайшие сроки в Самарской области, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.
"Сегодня над территорией Самарской области уничтожен 21 БПЛА. Благодарю Минобороны, специалистов ПВО, которые сделали все возможное, чтобы отбить атаку врага и минимизировать урон. Спасибо оперативным службам, которые быстро и слаженно устранили последствия. Возникший пожар был потушен в кратчайшие сроки", - написал Федорищев.
Губернатор призвал жителей региона, администраторов Telegram-каналов и сообществ во "ВКонтакте" не публиковать фото и видео с мест падения беспилотников.
"Противник использует подобные материалы для организации следующих атак, глумится и искажает факты, которые затем распространяются как фейки. Авторы таких публикаций способствуют преступным действиям врага", - отметил Федорищев.
