Рейтинг@Mail.ru
К тушению пожара под Геленджиком привлекли авиацию МЧС - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 28.08.2025 (обновлено: 11:41 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/pozhar-2038019546.html
К тушению пожара под Геленджиком привлекли авиацию МЧС
К тушению пожара под Геленджиком привлекли авиацию МЧС - РИА Новости, 28.08.2025
К тушению пожара под Геленджиком привлекли авиацию МЧС
Авиация МЧС России привлечена к тушению лесного пожара площадью 3,2 гектара в Пшадском лесничестве возле Геленджика, на побережье Черного моря из-за сильного... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T09:58:00+03:00
2025-08-28T11:41:00+03:00
геленджик
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
черное море
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969659904_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_008e97ad8aef8418171312e8b835de67.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Авиация МЧС России привлечена к тушению лесного пожара площадью 3,2 гектара в Пшадском лесничестве возле Геленджика, на побережье Черного моря из-за сильного задымления отрезаны от путей эвакуации более 20 отдыхающих, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."В Геленджике произошло возгорание на территории Пшадского участкового лесничества в районе населенного пункта Криница. На данный момент площадь пожара составляет 3,2 гектара", - говорится в сообщении.На месте пожара работают более 40 человек и 11 единиц техники, а также вертолет Ми-8. Кроме того, в готовность приведена аэромобильная группировка главного управления МЧС по Краснодарскому краю в составе 40 человек и пяти единиц техники."Из-за сильного задымления 23 человека, отдыхавшие на берегу Черного моря в районе лесного пожара, оказались отрезаны от путей эвакуации. Сотрудники ГИМС МЧС России направили катер, чтобы вывезти их в безопасное место", - добавляет ведомство.
https://ria.ru/20250828/evakuatsiya-2038016939.html
геленджик
россия
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969659904_159:0:1112:715_1920x0_80_0_0_80935cb2cbf95a40d758e9cc9b38ad78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
геленджик, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, черное море, ми-8 амтш
Геленджик, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Черное море, Ми-8 АМТШ
К тушению пожара под Геленджиком привлекли авиацию МЧС

В Геленджике 23 туриста отрезаны от путей эвакуации из-за пожара

© МЧС Москвы/TelegramВертолет МЧС
Вертолет МЧС - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© МЧС Москвы/Telegram
Вертолет МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Авиация МЧС России привлечена к тушению лесного пожара площадью 3,2 гектара в Пшадском лесничестве возле Геленджика, на побережье Черного моря из-за сильного задымления отрезаны от путей эвакуации более 20 отдыхающих, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
Геленджике произошло возгорание на территории Пшадского участкового лесничества в районе населенного пункта Криница. На данный момент площадь пожара составляет 3,2 гектара", - говорится в сообщении.
На месте пожара работают более 40 человек и 11 единиц техники, а также вертолет Ми-8. Кроме того, в готовность приведена аэромобильная группировка главного управления МЧС по Краснодарскому краю в составе 40 человек и пяти единиц техники.
"Из-за сильного задымления 23 человека, отдыхавшие на берегу Черного моря в районе лесного пожара, оказались отрезаны от путей эвакуации. Сотрудники ГИМС МЧС России направили катер, чтобы вывезти их в безопасное место", - добавляет ведомство.
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Под Геленджиком эвакуируют базу отдыха после падения обломков БПЛА
Вчера, 09:34
 
ГеленджикРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияЧерное мореМи-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала