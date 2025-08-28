https://ria.ru/20250828/pozhar-2038019546.html

К тушению пожара под Геленджиком привлекли авиацию МЧС

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Авиация МЧС России привлечена к тушению лесного пожара площадью 3,2 гектара в Пшадском лесничестве возле Геленджика, на побережье Черного моря из-за сильного задымления отрезаны от путей эвакуации более 20 отдыхающих, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."В Геленджике произошло возгорание на территории Пшадского участкового лесничества в районе населенного пункта Криница. На данный момент площадь пожара составляет 3,2 гектара", - говорится в сообщении.На месте пожара работают более 40 человек и 11 единиц техники, а также вертолет Ми-8. Кроме того, в готовность приведена аэромобильная группировка главного управления МЧС по Краснодарскому краю в составе 40 человек и пяти единиц техники."Из-за сильного задымления 23 человека, отдыхавшие на берегу Черного моря в районе лесного пожара, оказались отрезаны от путей эвакуации. Сотрудники ГИМС МЧС России направили катер, чтобы вывезти их в безопасное место", - добавляет ведомство.

