https://ria.ru/20250828/pozhar-2038019546.html
К тушению пожара под Геленджиком привлекли авиацию МЧС
К тушению пожара под Геленджиком привлекли авиацию МЧС - РИА Новости, 28.08.2025
К тушению пожара под Геленджиком привлекли авиацию МЧС
Авиация МЧС России привлечена к тушению лесного пожара площадью 3,2 гектара в Пшадском лесничестве возле Геленджика, на побережье Черного моря из-за сильного... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T09:58:00+03:00
2025-08-28T09:58:00+03:00
2025-08-28T11:41:00+03:00
геленджик
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
черное море
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969659904_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_008e97ad8aef8418171312e8b835de67.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Авиация МЧС России привлечена к тушению лесного пожара площадью 3,2 гектара в Пшадском лесничестве возле Геленджика, на побережье Черного моря из-за сильного задымления отрезаны от путей эвакуации более 20 отдыхающих, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."В Геленджике произошло возгорание на территории Пшадского участкового лесничества в районе населенного пункта Криница. На данный момент площадь пожара составляет 3,2 гектара", - говорится в сообщении.На месте пожара работают более 40 человек и 11 единиц техники, а также вертолет Ми-8. Кроме того, в готовность приведена аэромобильная группировка главного управления МЧС по Краснодарскому краю в составе 40 человек и пяти единиц техники."Из-за сильного задымления 23 человека, отдыхавшие на берегу Черного моря в районе лесного пожара, оказались отрезаны от путей эвакуации. Сотрудники ГИМС МЧС России направили катер, чтобы вывезти их в безопасное место", - добавляет ведомство.
https://ria.ru/20250828/evakuatsiya-2038016939.html
геленджик
россия
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969659904_159:0:1112:715_1920x0_80_0_0_80935cb2cbf95a40d758e9cc9b38ad78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геленджик, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, черное море, ми-8 амтш
Геленджик, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Черное море, Ми-8 АМТШ
К тушению пожара под Геленджиком привлекли авиацию МЧС
В Геленджике 23 туриста отрезаны от путей эвакуации из-за пожара