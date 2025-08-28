Рейтинг@Mail.ru
Арестованный в Италии фигурант дела о "Северных Потоках" проживал в Киеве - РИА Новости, 28.08.2025
03:03 28.08.2025
Арестованный в Италии фигурант дела о "Северных Потоках" проживал в Киеве
Фигурант дела о взрыве на "Северных потоках", гражданин Украины Сергей Кузнецов, давая показания на заседании по избранию меры пресечения в суде Болоньи, назвал РИА Новости, 28.08.2025
РИМ, 28 авг – РИА Новости. Фигурант дела о взрыве на "Северных потоках", гражданин Украины Сергей Кузнецов, давая показания на заседании по избранию меры пресечения в суде Болоньи, назвал местом жительства жилой комплекс на окраине Киева, говорится в распоряжении о его аресте, которое поступило в распоряжение РИА Новости. Согласно адресу в судебных документах, Кузнецов заявил, что проживает в относительно новом жилом комплексе комфорт-класса, который застроен 23-этажными домами. ЖК располагает гостевой и подземной парковкой, камерами видеонаблюдения, детским садом, спортивными и детскими площадками. Согласно открытым источникам и сайтам недвижимости, многоподъездный дом Кузнецова построен в 2011 году. Риелторы предлагают для покупки в нем трехкомнатную квартиру за 120 тысяч долларов. На заседании суда Кузнецов заявил, что имеет четырех детей в возрасте от пяти до 21 года. В качестве образования он назвал диплом юрфака. Говоря о работе, 49-летний мужчина заявил, что работает в частной строительной фирме. Как сообщали украинские СМИ, Кузнецов в показаниях на суде заявил, что в 2022 году, когда произошел подрыв газопроводов "Северный поток", занимал командную должность в ВСУ, но отверг причастность к нападению. В момент совершения диверсии, по его словам, он находился на Украине в должности командира некоего подразделения и вышел в отставку в декабре 2023 года. В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Суд города Болонья 22 августа подтвердил арест Кузнецова и назначил следующее заседание на 3 сентября. Как заявил РИА Новости адвокат украинца, технически будущее слушание уже может привести к вынесению решения об экстрадиции в Германию. От добровольной выдачи Кузнецов на заседании отказался. Сейчас он находится в тюрьме Римини. Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
